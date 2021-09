Los expertos subrayan la importancia de diagnosticar el Alzheimer de manera precoz para frenar su evolución

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer es “muy importante para ralentizar su desarrollo, ya que cuanto antes se comience el tratamiento será mejor para evitar una rápida evolución”, según ha indicado el doctor Ernesto Orozco, neurólogo y neurofisiólogo del Hospital Quirónsalud Córdoba-IENSA, que ha señalado que alrededor de un millón de personas padece Alzheimer en España y más del 30 por ciento de los casos de esta enfermedad está sin diagnosticar.El doctor Orozco ha explicado, con motivo de la celebración mañana del Día Mundial del Alzheimer, que se trata de una enfermedad neurodegenerativa del cerebro caracterizada por un deterioro significativo de la memoria, es la forma más frecuente de demencia, siendo la causa de más del 75 por ciento de los casos de demencia, sola o combinada con otra enfermedad coexistente, y ha recordado que cada cuatro segundos se diagnostica un caso de demencia en el mundo.Los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad de Alzheimer, que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, y se diagnostican 10 millones de casos al año, son los olvidos, repetición de preguntas y de historias, pérdida de objetos, cambios de lugar de cosas, distorsiones de la memoria, combinación de recuerdos recientes y remotos, dificultades de expresión, y simplificación del lenguaje, entre otros. También se pueden desarrollar problemas de razonamiento y juicio, apatía, depresión e irritabilidad.La enfermedad de Alzheimer “tiene predilección por unas regiones concretas del cerebro como son el hipocampo y la amígdala, así como los lóbulos parietal, temporal y frontal”, ha afirmado el doctor Orozco. Así el hipocampo y otras regiones del lóbulo temporal son las primeras en afectarse y las más afectadas. Estas regiones son las responsables del aprendizaje de nuevas experiencias denominada memoria episódica, es decir, el recuerdo de episodios como qué se comió el día anterior u otras experiencias personales.De este modo, los pacientes de Alzheimer tienen normalmente la memoria remota conservada, así pueden no recordar qué han comido el día anterior, pero son capaces de acordarse de cosas sucedidas en su infancia. Por ello, esta enfermedad es una de las principales causas de dependencia y discapacidad en las personas mayores, aunque puede afectar también a menores de 65 años, que padecen Alzheimer de inicio precoz.El doctor Orozco ha resaltado también que es “fundamental prestar especial atención a los cuidadores, esas personas que viven el día a día de la enfermedad con su familiar o persona cercana” y ha valorado el papel “primordial” que ejercen en la enfermedad.El especialista ha recordado que no todos los casos de demencia son Alzheimer, puesconforme pasan los años en el adulto, se producen cambios en la memoria asociados a la edad, que forman parte del envejecimiento normal y se caracterizan por una disminución en la capacidad para aprender y recordar información nueva y se tienen olvidos simples, pero no se trata de cambios patológicos. El deterioro cognitivo leve es un estadio intermedio entre los cambios de memoria normales acordes a la edad y la demencia, y debe evaluarse mediante pruebas neuropsicológicas estandarizadas. 