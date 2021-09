La Junta invierte casi 290.000 euros en el desarrollo de diversas mejoras viarias de Baena a través del PFEA

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, Purificación Joyera, visitó ayer Baena, donde se reunió con la alcaldesa, Cristina Piernagorda, y el primer teniente de alcalde, Ramón Martín, y pudo ver las obras de reurbanización ejecutadas con cargo al Programa de Fomento Agrario (PFEA) en la calle Coro del casco histórico, cofinanciadas por la Consejería que dirige Juan Marín con 53.640 euros.En el último año, el Gobierno andaluz ha aportado en total 289.654,35 euros a proyectos del PFEA en la localidad, donde se ha intervenido en zonas como las viviendas de la Casa Cuartel, las urbanizaciones, Pedro Aguilera y Pedro Muñoz, la conexión peatonal desde la calle Cuadrilleros Hermanos Aguileras al mirador del hospital o la intervención, por primera vez, en la calle Aceite y adyacentes, la zona más antigua. Para este ejercicio 2021, la aportación de la Junta a los nuevos proyectos del Ayuntamiento de Baena superará los 322.100 euros ya que se ha incrementado una media del 9,5 por ciento el presupuesto del programa.Joyera recordó durante su visita que la Junta de Andalucía estaba preparada para ampliar su aportación hasta un 15 por ciento, "sin embargo el Gobierno de España lo dejó en el 9,5 por ciento". "No obstante, la provincia de Córdoba es la segunda que más recibe con más de 9,2 millones de euros por parte de la Junta”, apuntó.La delegada felicitó a la alcaldesa y el teniente de alcalde, como responsable del programa, por la elección de los proyectos y la diligencia en su ejecución “en plazo” y destacó la importancia de las obras del PFEA no solo por las mejoras en infraestructuras que permite hacer a los ayuntamientos que con fondos propios no podrían acometer sino por la creación de ejemplo como los “96 puestos de trabajo creados solo en el arreglo de esta calle y con creación empleo viene la fijación de la población”.En el caso de la calle Coro, el Ayuntamiento ha cambiado la pavimentación para hacerla más llana y antideslizante y ha mejorado su accesibilidad con la reforma de la escalinata de la Puerta del Sol y la instalación de una barandilla, según explicó el primer teniente de alcalde, Ramón Martín, quien alabó que “una vez más, la Junta de Andalucía vuelve a apostar por Baena”.También la alcaldesa agradeció a la delegada su visita “y su compromiso con Baena” y enmarcó la actuación en la calle Coro en el compromiso del Gobierno local de “apostar por nuestro casco histórico y nuestra medina, con la reapertura del albergue y nuevos negocios, ojalá suponga un atractivo para que se instalen nuevos emprendedores”. Además, anunció que con los fondos del próximo PFEA también están previstas nuevas mejoras en este barrio, concretamente en la zona de la escuela taller.Joyera aprovechó su visita para informar del nuevo Decreto-Ley aprobada por el Consejo de Gobierno, que permitirá a los ayuntamientos que tengan deudas con la Junta aplazar el pago durante dos años y fraccionar después el mismo durante 15 años, con el objetivo de aliviar la situación financiera de las entidades locales y facilitarles que puedan acceder a los fondos europeosque serán claves para la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia.Asimismo explicó diferentes líneas de ayudas puestas en marcha por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para los ayuntamientos, como las destinadas a garantizar los servicios públicos ante aumentos estacionales de población o circunstancias excepcionales y las dirigidas a los municipios con problemas de despoblación para reformar equipamientos públicos.Igualmente se refirió a la nueva línea de subvenciones que actualmente tiene abierta la Consejería de Empleo y que pueden pedir los ayuntamientos hasta el 23 de de septiembre para realizar acciones de Formación Profesional para el Empleo, un programa que cuenta con 60 millones de presupuestos para que los ayuntamientos desarrollen cursos que mejoren las oportunidades laborales de sus vecinos en aquellas áreas que tienen demanda en sus territorios con el fin de evitar que tengan que irse de sus municipios