La FAMP apela a la "responsabilidad" de la Junta para sufragar la limpieza de los colegios frente al covid-19

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha exigido "responsabilidad" al Gobierno andaluz para que asuma los 215 millones de sobrecoste que les suponen a los ayuntamientos los trabajos de desinfección y limpieza de los colegios para hacer frente a la propagación del covid-19 para el próximo curso 2021/2022."A día de hoy, aún no hemos recibido respuesta alguna por parte de la Consejería de Educación después de que el pasado 2 de agosto solicitáramos expresamente al consejero que tratara dicho tema en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y, hasta la fecha, sólo hemos recibido el silencio como respuesta", ha explicado el titular de la Federación.Por ello, tal y como se comprometió la FAMP a inicios del periodo estival, ha vuelto a contactar con la Junta de Andalucía para trasladarle el informe con los gastos extraordinarios que tienen los ayuntamientos como consecuencia de la situación excepcional que genera el covid-19, con el fin de cumplir con la directriz que publicó la propia Consejería de Salud y Familia.El documento, recuerda la FAMP, especifica que se debe tener un plan de limpieza y desinfección reforzados con útiles adecuados, productos químicos determinados y continua frecuencia con el propósito de eliminar, reducir y limitar las posibilidades de transmisión del virus SARS-Cov-2, o lo que es lo mismo, para conseguir centros educativos libres de covid-19."Estas tareas rebasan las labores ordinarias de limpieza de los centros educativos", ha insistido Rodríguez Villalobos, quien ha solicitado a la Junta "compromiso institucional" para la puesta en marcha "urgente" de una línea específica con financiación adecuada para los 785 municipios."Las entidades locales nos insisten en su preocupación por la situación vivida y el presente inmediato; al tener que asumir unos costes económicos extras y obligaciones que no les correspondían entonces, ni ahora", ha subrayado el presidente de la FAMP, quien confía en que se encuentre "la mejor vía para que no se sobrecarguen más aún las maltrechas arcas municipales".