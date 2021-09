La Casa de las Aguas acoge la puesta de largo de 'Días contados', de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El jardín de la Casa de las Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla, acogió anoche la puesta de largo de, el primer libro conjunto de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez Segura, columnistas y miembros del Consejo Editorial deEl acto, que reunió a un nutrido grupo de personas en este histórico inmueble construido en 1845, contó con la presencia del alcalde de la localidad, Rafael Llamas, y de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España hasta el pasado 12 de julio, quien fue la encargada de presentar esta obra que recoge, negro sobre blanco, las sensaciones que sus autores experimentaron a partir del 14 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma a causa del coronavirus.Sin ocultar su emoción, Carmen Calvo recordó sus vínculos con Montilla, con la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y, también, con el propio Antonio López Hidalgo, que llegó a ser jefe de gabinete de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al frente de la cual estuvo la política egabrense desde 1996 hasta 2004, cuando fue nombrada ministra de Cultura por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.Editada por el Ayuntamiento de Montilla, la obra deja constancia, a lo largo de 23 textos de Antonio López Hidalgo, acompañados por otras tantas fotografías de Jes Jiménez, "de un trozo de tiempo que ha marcado profundamente la estabilidad social de los pueblos", tal y como destaca en el colofón el bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Medalla de Oro de Andalucía."La alerta sanitaria por el coronavirus era de una dimensión inédita en esos primeros días de marzo y nos colocaba en un espacio ignoto, ya que no sabíamos muy bien qué nos iba a aguardar en cada momento", rememoró Carmen Calvo, quien se refirió a la obra conjunta de Antonio López Hidalgo y de Jes Jiménez Segura como "un libro almoso, porque tiene alma" y que, a su vez, "contiene mucha poesía"."Antonio López es un hombre mucho más sensible de lo que él quisiera ser y cuando escribe estos textos, en situaciones tan complicadas al levantarnos cada mañana en mitad de un confinamiento, muestra su registro más sensible y sutil", añadió la exvicepresidenta primera del Gobierno, quien también elogió la "autoexigencia" de Jes Jiménez a la hora de "tamizar las mejores imágenes que acompañan cada uno de los textos"."Ahora ya casi se nos han olvidado el vacío de las calles y el sinsentido de la vida que nos atrapó aquellos meses", apuntó Antonio López Hidalgo quien, en los primeros días de confinamiento, entendió como buen periodista la necesidad de dejar constancia de lo que estaba pasando en el mundo. "Quise contar qué nos ocurría entonces y no qué rastro quedó en nuestra memoria de aquella experiencia", afirmó.Fue en aquellos días –especialmente intensos para la propia Carmen Calvo, que a finales de marzo del pasado año tuvo que ser ingresada en una clínica de Madrid por una infección respiratoria provocada por el covid-19– cuando el escritor montillano, catedrático de Redacción Periodística de la Universidad de Sevilla, propuso a Jes Jiménez la posibilidad de publicar un libro que maridara algunos de los artículos que habían ido viendo la luz en la sección decon fotografías que "no se limitaran a ser simples ilustraciones de los textos, sino una interpretación gráfica de un momento tan dramático".Dicho y hecho. El autor de la columnase puso manos a la obra para "fotografiar hacia adentro", aunque utilizando siempre como materia prima objetos, figuras o luces externas. "No he partido exactamente de los textos de Antonio López Hidalgo sino de las emociones que me evocaban esos textos", explica Jes Jiménez, que ofrece en el libro una selección de imágenes que "representan lo vivido y los sentimientos inseparables de lo que nos ha acontecido" con la crisis sanitaria del covid-19."Me gustan las fotos de Jes Jiménez porque en ellas escruto mis propias palabras, me identifico con la filosofía de sus propuestas y con la belleza de unas imágenes que no son comunes ver cualquier día", confiesa López Hidalgo, para quienrepresenta "la huella palpable de que cualquier tiempo venidero puede ser mejor".El encargado de abrir y cerrar el acto fue el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien agradeció la labor de Manuel Ruiz Luque y de Elena Bellido "en pro de la cultura de nuestra localidad", así como "la respuesta que la ciudadanía ofreció" durante los días más duros del confinamiento. "Los españoles dimos una enorme muestra de generosidad, de colaboración y de ese sentimiento de país que, muchas veces, algunos tratan de desdibujar".