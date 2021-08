Salud anuncia para la próxima semana una jornada de vacunación en Baena sin necesidad de cita previa

Población diana completa



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) organizará la próxima semana una nueva "jornada masiva de vacunación sin cita previa" en Baena con el objetivo de continuar avanzando en la inmunización de la población y, de este modo, facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran fuera de su domicilio habitual.La jornada estará abierta a mayores de 12 años y se administrarán las vacunas de ARN mensajero, suministradas por Moderna o Pfizer. "A esta jornada podrán acudir también las mujeres embarazadas que no hayan comenzado la pauta de vacunación", recalcan desde el SAS.En la provincia de Córdoba, se celebrarán jornadas sin cita en Lucena, Castro del Río, Aguilar de la Frontera, Rute, Benamejí, Montilla, Puente Genil, La Rambla, Fernán Núñez, Priego de Córdoba, Cabra y Baena.La información concreta sobre la ubicación de estos puntos de vacunación sin cita y los horarios de apertura puede consultarse en la. "En alguno de estos puntos y durante determinados días, las jornadas sin cita se centrarán en la administración de segundas dosis", añaden desde el SAS.A estas jornadas se suman también las campañas de vacunación con cita que se vienen realizando habitualmente. Esta semana, Andalucía ha recibido 932.290 dosis, de las que 698.490 han sido de Pfizer y 233.800 dosis, de Moderna.Andalucía oferta la vacunación a toda la población diana (mayores de 12 años). La petición de cita puede realizarse directamente en la web del SAS mediante, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en cada centro de Salud, preferiblemente por teléfono.Como novedad, a través de estas aplicaciones, las personas de entre 40 y 59 años que aún no hayan sido vacunadas podrán ahora solicitar su cita para la administración de su primera dosis y se les ofrecerán las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) en lugar de Janssen, como hasta ahora.En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse enen el apartadoIgualmente, se continúa avanzando con la vacunación de profesionales y jóvenes que salen en breve para trabajar o estudiar en el extranjero. Aquellos que aún no hayan recibido la vacunación pueden solicitar cita por los canales habituales.