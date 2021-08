Comisiones Obreras da a conocer su Guía Informativa Laboral para la campaña de la vendimia en Francia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha dado a conocer su Guía Informativa Laboral para la Campaña de la vendimia francesa, una edición que tiene por objetivo informar, asesorar y resolver los problemas de las personas trabajadoras que participan en la campaña de la uva del país vecino. Además de esta guía, que está a disposición de las personas interesadas, se ofrece también atención telefónica y presencial en las sedes del sindicato en la provincia."La contratación en la vendimia francesa depende de cada departamento, siendo entre los meses de abril y octubre los de mayor contratación", explican desde CCOO, para añadir que "el verano representa el momento máximo de contratación", ya que la vendimia supone la campaña agrícola en la que participan más trabajadores españoles. En concreto, el sindicato espera que unas 14.000 personas se trasladen a Francia para la vendimia, de los que unos 400 proceden de la provincia de Córdoba.La campaña de la vendimia, según los Servicios de Empleo de Francia, supone cerca de 800.000 puestos de trabajo que van desde el acondicionamiento del embalaje, la recogida del fruto o las tareas de bodega para la vinificación al tratamiento, recolección y desmochado del maíz, entre muchas otras.En estase detallan formas de buscar empleo en los diferentes departamentos franceses, ya que, según CCOO, "por lo general, la mayoría de ofertas agrícolas temporeras no llegan a anunciarse en páginas web, ni oficinas de empleo o redes sociales".La contratación en la vendimia francesa la realiza el patrono y la remite directamente a las personas trabajadoras, de manera que se conocen de campañas anteriores. "Es por tanto, un círculo laboral muy cerrado que dificulta acceder por primera vez al empleo de la vendimia", reconocen desde el sindicato.Pese a todo, la guía reúne múltiples recursos para encontrar empleo en la vendimia francesa de 2021, así como un esquema paso a paso para acceder al Servicio de Empleo Público francés, y otros organismos como ANEFA o EURES."Uno de los puntos destacados de esta guía son las condiciones sociolaborales", destacan desde CCOO. En efecto, la guía detalla cómo debe ser el contrato de trabajo y los tipos de contratos que existen, así como los requisitos de la nómina, el número de horas trabajadas o el importe en bruto de la remuneración, entre otras."También encontramos una amplia explicación sobre la edad mínima para trabajar y las condiciones de trabajo para las personas menores de 18 años, así como la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social", añaden desde el sindicato, que ha preparado una serie de infografías informativas sobre las personas trabajadoras españolas que más viajan a la campaña de la vendimia francesa y sobre los riesgos laborales que pueden llegar a sufrir.Para finalizar, CCOO recuerda que "la contratación está muy articulada" y el mecanismo de contratación "hace que el número de personas necesarias de un año a otro oscile muy poco". Por ello, advierten a las personas trabajadoras que "si no tienen contrato de trabajo o empleo verificado, no vayan a la vendimia, ya que una vez se encuentren en Francia es muy difícil encontrar empleo y obtener ayudas".