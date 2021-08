Carmen Calvo presentará este martes en Montilla el primer libro conjunto de Antonio López y Jes Jiménez

Jes Jiménez Segura



Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España hasta el pasado 12 de julio, será la encargada de presentar este próximo martes en Montilla la obra, el primer libro conjunto de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez, columnistas y miembros del Consejo Editorial deEl acto, que tendrá lugar a partir de las 20.30 de la tarde en el jardín de la Casa de las Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, permitirá conocer los detalles de este libro de la mano de Carmen Calvo, que fue consejera de Cultura de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2004, así como ministra de Cultura entre 2004 y 2007. Una mujer muy vinculada a Montilla y estrechamente unida a la Fundación Ruiz Luque.Al objeto de garantizar las medidas de seguridad frente a la propagación del coronavirus, el Ayuntamiento de Montilla ha dispuesto un estricto protocolo para que el acto de presentación se desarrolle con todas las garantías sanitarias. Editada por el Ayuntamiento de Montilla, la obra "deja constancia de un trozo de tiempo que ha marcado profundamente la estabilidad social de los pueblos", tal y como destaca en el colofón el bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Medalla de Oro de Andalucía.A lo largo de 23 textos de Antonio López Hidalgo, acompañados por otras tantas fotografías de Jes Jiménez,ofrece las sensaciones que ambos autores vivieron a lo largo del año 2020, tras desatarse la alarma sanitaria a causa del coronavirus."Ahora ya casi se nos han olvidado el vacío de las calles y el sinsentido de la vida que nos atrapó aquellos meses", apunta Antonio López Hidalgo quien, en los primeros días de confinamiento, entendió como buen periodista la necesidad de dejar constancia de lo que estaba pasando en el mundo. "Quise contar qué nos ocurría entonces y no qué rastro quedó en nuestra memoria de aquella experiencia", afirma. "Quise contar qué nos ocurría entonces y no qué rastro quedó en nuestra memoria de aquella experiencia", afirma.Fue en aquellos días cuando el escritor montillano, catedrático de Redacción Periodística de la Universidad de Sevilla, propuso a Jes Jiménez la posibilidad de publicar un libro que maridara algunos de los artículos que habían ido viendo la luz en la sección decon fotografías que "no se limitaran a ser simples ilustraciones de los textos, sino una interpretación gráfica de un momento tan dramático".Dicho y hecho. El autor de la columnase puso manos a la obra para "fotografiar hacia adentro", aunque utilizando siempre como materia prima objetos, figuras o luces externas. "No he partido exactamente de los textos de Antonio López Hidalgo sino de las emociones que me evocaban esos textos", explica Jes Jiménez, que ofrece en el libro una selección de imágenes que "representan lo vivido y los sentimientos inseparables de lo que nos ha acontecido" con la crisis sanitaria del covid-19."Me gustan las fotos de Jes Jiménez porque en ellas escruto mis propias palabras, me identifico con la filosofía de sus propuestas y con la belleza de unas imágenes que no son comunes ver cualquier día", confiesa López Hidalgo, para quienrepresenta "la huella palpable de que cualquier tiempo venidero puede ser mejor".Jes Jiménez es, hoy por hoy, uno de los investigadores españoles más respetados en el ámbito de la Comunicación Audiovisual. Licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid, el coautor decursó los estudios de doctorado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y, en esa misma universidad, se doctoró en Periodismo.Profesor Titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Sevilla, Jes Jiménez ha impartido clase también en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y atesora una extraordinaria experiencia profesional en ámbitos como la fotografía, el cine, la televisión o Internet.Además de trabajar para los Servicios Informativos de RTVE, Jes Jiménez ha participado en el rodaje de anuncios publicitarios y de documentales industriales, colaborando además en varios largometrajes cinematográficos producidos por Arturo González Producciones Cinematográficas, Ópalo Films o Gaurko Filmeak, entre otras.Director de programas de vídeo didáctico y de programas multimedia educativos para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el autor de la columnafue miembro del Comité de Dirección del Instituto Cervantes y director del Centro de Investigación y Documentación del Instituto Cervantes (CIDIC) entre 2008 y 2012.Asimismo, ha formado en infografía forense a los miembros del Colegio de Abogados de Sevilla y en técnicas de comunicación a agentes de la Guardia Civil, además de haber participado en foros internacionales de la importancia delde Naciones Unidas, celebrado en Sharm El Sheikh (Egipto) o elde Naciones Unidas, que tuvo lugar en Nairobi (Kenya).Catedrático de Redacción Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Antonio López Hidalgo (Montilla, 1957) publicó su primer libro en 1990,, una obra realizada al alimón junto a Juan Emilio Ballesteros, por la que fueron procesados y absueltos posteriormente.Autor de más de 40 obras, entre libros literarios, periodístico y académicos. En la editorial Comunicación Social, Antonio López Hidalgo también ha publicado; y. Entre otras obras, es autor deProfesor invitado en varias universidades iberoamericanas, es Premio de Narrativa de la Asociación Cultural "Marquesado de Priego", además de miembro de la Cofradía de la Viña y el Vino, para la que concibió en septiembre de 1992 la primera Exaltación del Vino de Montilla. De igual manera, Antonio López Hidalgo es miembro del Patronato de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y miembro del Consejo Editorial de, donde semanalmente ofrece una columna bajo el título genérico deEn febrero de 2018, la Asociación de la Prensa de Sevilla le reconoció con una Mención Especial su doble trayectoria profesional periodística y académica, y haber sido el primer periodista andaluz en obtener una cátedra de Periodismo. El 15 de noviembre de 2019 fue nombrado padrino y fue autor de lacon motivo del nombramiento del periodista Iñaki Gabilondo como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla.