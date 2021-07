Un experto sostiene que acabar con los falsos mitos mejorará el diagnóstico del cáncer de próstata

El jefe de servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Córdoba, José Álvarez Kindelá, ha señalado que existen muchos falsos mitos sobre las revisiones de próstata “con los que hay que acabar, lo que incrementará la detección precoz y curación del cáncer al acudir más hombres a los controles periódicos”. Álvarez Kindelá ha insistido en que se trata del tumor más frecuente en los varones, “pero presenta muy buen pronóstico, gracias al diagnóstico en fases tempranas y a los distintos tratamientos quirúrgicos y médicos”.El doctor Álvarez Kindelán ha señalado que este tumor constituye la tercera causa de muerte por cáncer en el hombre por detrás de los de pulmón y de colon. Su incidencia aumenta con la edad, diagnosticándose más de 1.200.000 casos en el mundo, más de la mitad en mayores de 70 años. En España se diagnostican más de 33.000 casos al año y en la provincia de Córdoba se registraron más de 500 en 2020, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).Por tanto, resulta fundamental y decisivo, según el especialista, establecer el diagnóstico cuanto antes. El 99 por ciento de los casos se desarrolla a partir de las células glandulares de la próstata y se denominan adenocarcinomas, que pueden tener tres tipos de crecimiento, local, linfático y hematógeno.En el primer caso se expande por fuera de la cápsula prostática si no es tratado a tiempo, pudiendo afectar a órganos vecinos como la vejiga y el recto. La diseminación linfática puede expandirlo a ganglios cercanosy la hematógena es la responsable de la aparición de metástasis que afectan fundamentalmente al hueso.El doctor Álvarez Kindelán ha insistido en que el temor a la revisión retrasa la detección de este tumor, “nos encontramos muchos pacientes que tienen miedo de acudir al urólogo y no hay que temer las visitas al especialista pues las pruebas no son molestas y apenas invasivas, se trata de un trámite sencillo muy beneficioso para la salud del varón”. En este sentido, ha señalado que todos los hombres mayores de 50 años deben ir a revisión al menos una vez al año y si hay algún familiar afectado, se deben comenzar las revisiones a los 45 años.En las consultas de revisión se hacen preguntas básicas de salud prostática sobre la calidad de la micción. El tacto de la próstata buscando signos palpables de la enfermedad, una prueba que no es dolorosa, y, sobre todo, la determinación en sangre de la proteína PSA (antígeno prostático específico) ayudan a determinar la necesidad de hacer una biopsia de la próstata en busca de un cáncer sospechoso.