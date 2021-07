La Diputación respalda con 521.000 euros el trabajo solidario de las entidades sociales de la provincia

Proyectos beneficiarios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba vuelve a poner de manifiesto su apuesta por las políticas sociales promovidas por las entidades sociales de la provincia destinando 521.000 euros a 17 proyectos “dirigidos a los colectivos que más lo necesitan, en estos momentos y siempre, por su especial vulnerabilidad”. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, subrayó que hablamos de una cantidad que "es importante en sí misma", pero que trasciende más allá porque "se multiplica gracias a la labor social y desinteresada" que realizan estos colectivos.“Estamos hablando de más de medio millón de euros en tiempos difíciles para una tarea que no es fácil, la de mantener la realización de proyectos y programas sociales hacia los colectivos que más necesitan nuestra atención”, insistió Ruiz, quien subrayó que “ese trabajo es necesario y trascendental porque sin él sería imposible que los objetivos que compartimos se pudiesen alcanzar”. Además, continuó, “en estos tiempos tan complicados, esta labor es más necesaria que nunca, porque es en las épocas difíciles cuando más indispensables son las políticas sociales”.En este sentido, Ruiz recordó que la Diputación destina en 2021 casi 69 millones de euros a políticas sociales, el doble que en 2015, "porque es necesario apostar por estas políticas para garantizar la cohesión social”. Asimismo, aprovechó para felicitar a todos los colectivos firmantes por su labor y les animó a “seguir en la misma línea, ya que vuestro trabajo representa a la sociedad solidaria y concienciada cordobesa, que quiere avanzar pero sin dejar a nadie atrás”.Por su parte, el delegado de Cohesión Social en la institución, Rafael Llamas, destacó que “este dinero destinado a las entidades sociales es para la Diputación una inversión que estamos haciendo para conseguir una Córdoba más justa, solidaria e igualitaria. Estamos apoyando a muchas familias que tienen unas necesidades que las administraciones no podemos atender”, subrayó. Finalmente, valoró el trabajo de todos los colectivos firmantes e insistió en que “hablamos de cuestiones sociales pero que generan también desarrollo económico y oportunidades de crecimiento para nuestra provincia”.La Diputación de Córdoba destina 521.000 euros a respaldar los proyectos y programas de 17 entidades o colectivos sociales. Así, demuestra su apoyo a los programas para niños y adolescentes con parálisis cerebral de ACPACYS (30.000 euros), respalda la atención a personas con discapacidad que realiza la Asociación Cuenta Conmigo de Rute (15.000 euros) y el trabajo de prevención con personas con problemas de adicción de la Asociación Despertar de Lucena (20.000 euros).Además, cuentan con ayuda económica de la institución los pisos tutelados que promueve la Asociación Española contra el Cáncer (40.000 euros), el programa de rehabilitación ortopédica y auditiva de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos (11.000), el programa de formación e inserción laboral de Down Córdoba (40.000 euros), el Banco de Alimentos Medina Azahara (40.000 euros) y los proyectos de Empleo de Cruz Roja Española (40.000 euros).La Diputación de Córdoba respalda, también, el proyecto de acompañamiento a víctimas de trata y a sus hijos promovido por Emet Arco Iris (30.000 euros), el centro de recursos especializados de la Fundación Futuro Singular (30.000 euros), los programas de tratamiento de adicciones de Hogar Renacer (20.000 euros) y la residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista de la Asociación Iemakaie (40.000 euros).Por último, cuentan con financiación provincial otras entidades como la Fundación Prode de Pozoblanco (30.000 euros), Promi de Cabra (30.000 euros), la Fundación Proyecto Hombre de Córdoba para el mantenimiento de su módulo terapéutico (40.000 euros), el Hospital San Juan de Dios para su programa de Garantías Alimentarias (25.000 euros) y Cáritas Diocesana para el Hogar Residencia San Pablo (40.000 euros).