José Antonio Hernández | La amistad, una fuente de salud

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

Es importante –pienso que imprescindible– que, durante toda la vida, cultivemos la amistad, una forma del amor, una relación personal que, además de generosidad, nos exige imaginación, reflexión, paciencia y esfuerzo. La amistad ha sido considerada por los filósofos, por lo médicos y por los psicólogos como una fuente de salud y como un vivero de bienestar.nos cuenta la profundidad de la amistad que une a Aquiles con Patroclo, y Aristóteles, en su, afirma que “la amistad no sólo es necesaria, sino que es bella y honrosa. El cariño que se dispensa a los amigos nos parece uno de los más nobles sentimientos que el corazón puede abrigar”. Recordemos que también en nuestra tradición cristiana la amistad es la manera peculiar de relacionarnos con Jesús de Nazaret: “a vosotros os llamo amigos” (Juan 15, 13-15).Es cierto que la amistad –como relación afectiva– está presente en las diferentes etapas de la vida, es una necesidad y una fuente de beneficios de elevados valores terapéuticos pero, por favor, no olvidemos que, en la ancianidad, su importancia es vital.Mi amigo José Carlos me dice que los mayores necesitamos amigos porque ellos son los que, por su proximidad y por su semejanza, mejor nos comprenden aunque no tengamos que darles muchas explicaciones.A esta edad, cuando ya nos hemos despojado de uniformes, de hábitos, de insignias y de títulos, cuando nos hemos bajado de las tribunas y de las poltronas, gozamos de mayores facilidades para expresarnos con nuestra peculiar manera de ser y para comunicar con confianza nuestras inquietudes y nuestros sentimientos comunes.Mi amigo Julio –arquitecto, intelectual, escritor y artista– define el cielo como ese lugar privilegiado en el que viviremos, celebraremos y disfrutaremos de la delicada, frágil y valiosa planta de la amistad.