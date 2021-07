Emergencias 112 Andalucía gestionó el pasado año más de 2.100 accidentes en las carreteras de la provincia

Recomendaciones a la población



Emergencias 112 Andalucía coordinó un total de 2.125 accidentes de tráfico durante el pasado año 2020 en la provincia de Córdoba, un 25 por ciento menos que los incidentes de este tipo gestionados en 2019, cuando se atendieron 2.670 siniestros viales en las carreteras cordobesas, según ha informado el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta."Este descenso en el número de accidentes en carretera se debió, principalmente, a las restricciones de movilidad establecidas a raíz del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia del covid-19 y que limitaron drásticamente el número de desplazamientos por carretera", resaltaron las mismas fuentes.En el recuento por provincias, Córdoba se sitúa entre las que tuvo un número más bajo de accidentes de tráfico el pasado año, su cifra supone el 6,62 por ciento de los 32.059 que se han coordinado en toda la región. Le siguen Almería (3.477), Huelva (1.899) y Jaén (1.791), y le preceden Sevilla, que fue la que concentró un mayor número de accidentes, con un total de 7.628, Málaga (7.163), Cádiz (4.071) y Granada (3.899).Los meses que concentraron más accidentes de tráfico en las vías cordobesas el pasado año fueron diciembre (248), octubre (233) y enero (224).Por otro lado, en los seis primeros meses de este 2021 han sido 1.164 los accidentes de circulación atendidos por el centro de emergencias andaluz en las carreteras cordobesas, frente a los 883 coordinados en el primer semestre del pasado 2020, lo que supone un aumento del 24 por ciento en la gestión de este tipo de emergencias. Este incremento responde a la flexibilización de las medidas de movilidad y el consiguiente aumento de los desplazamientos viales. De enero a junio de 2021, mayo fue el mes que concentró el mayor número de accidentes en Córdoba, con 246, seguido de marzo con 209 y junio con 202.A nivel regional, en los seis primeros meses de este año, Córdoba ha sido la sexta provincia con más casos (1.164), por detrás de Sevilla (4.503), Málaga (3.924), Cádiz (2.166), Granada (2.035) y Almería (1.814). Con las carreteras más tranquilas en el primer semestre de 2021 se encuentran Huelva (992) y Jaén (947).Desde el servicio Emergencias 112 Andalucía se facilita a la población una serie de medidas de autoprotección para una conducción segura con motivo de los desplazamientos que se realicen durante los meses de verano.Antes de emprender un viaje es fundamental hacer una revisión en profundidad al vehículo; se deben comprobar los neumáticos (presión y profundidad del dibujo), los filtros del aire, las luces y el aire acondicionado, y mirar los niveles de aceite, líquido de frenos, refrigerante,….No se debe conducir si se está fatigado o no se ha podido descansar, la fatiga puede ocasionar pérdida de concentración y, con ello, un accidente. Hay que hidratarse bien, beber agua o bebidas con azúcar antes de viajar, además tener precaución con los fármacos que se toman antes de conducir, ya que muchos inducen al sueño.Antes de emprender la marcha, se debe consultar la previsión meteorológica, evitar las horas de más calor y la noche. No es recomendable hacer comidas copiosas cuando se va a hacer un viaje y, bajo ningún concepto, consumir alcohol o drogas.Es muy aconsejable planificar la ruta antes de dar comienzo al viaje y escoger desvíos alternativos para evitar retenciones. No hay que olvidar llevar toda la documentación en regla (seguro, permiso de conducción, …), los triángulos de posición y el chaleco reflectante.El equipaje debe ir al completo en el maletero o en el portaequipajes, no se debe llevar maletas, paquetes u objetos sueltos en la parte trasera del vehículo, ya que, en caso de accidente, pueden causar daños a los ocupantes del coche y al propio vehículo.Si se sufre o se presencia un accidente de circulación es fundamental seguir la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer, teniendo siempre en cuenta que debemos actuar de forma acorde a nuestros conocimientos para no causar más daños a los heridos.Para ‘Proteger’ la zona del siniestro y a los posibles afectados, se intentará detener el vehículo fuera de la calzada y señalizarlo con los triángulos de emergencia a una distancia mínima de 50 metros, de manera que sean visibles, al menos, desde 100 metros. Se encenderán las luces de emergencia y se apagará el motor, hay que ponerse el chaleco reflectante y no fumar.A continuación, es necesario ‘Alertar’ a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitando con calma al gestor telefónico el lugar donde se ha producido el accidente de la manera más exacta posible (matrícula de la carretera, kilómetro y sentido de la circulación), y precisando si se han producido heridos y cuántos, así como el estado de los mismos.Todo conductor está obligado a ‘Socorrer’ en estos casos, pero siempre en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos y sin arriesgar su propia integridad física. Además, si ya hay más ciudadanos ayudando a las víctimas es mejor no hacerlo para evitar la confusión y posible entorpecimiento.En caso de accidente de tráfico, siempre se puede llamar al Teléfono de Emergencias 1-1-2, que es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año.Cabe recordar que la llamada al 112 también puede recibirse a través del sistema). Se trata de una herramienta que lleva el propio vehículo y que realiza la llamada al Teléfono Único de Emergencias de forma automática, inmediata y gratuita cuando se produce un accidente de tráfico grave. El sistematambién puede activarse de forma manual accionando un botón. Todos los turismos y furgonetas de nueva homologación están obligados a llevarlo desde el 31 de marzo de 2018.