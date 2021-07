El Hospital Parejo y Cañero acredita su laboratorio de análisis para emitir el certificado covid digital europeo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Hospital de Día Parejo y Cañero de Puente Genil se ha convertido en el único centro privado que puede emitir la certificación europea de prueba covid-19 negativa tras acreditar su laboratorio de análisis clínico para ello. De esta forma, el centro pontanés permite a sus pacientes contar con la documentación que acredita que se encuentra libre de coronavirus.Este tipo de certificación, consiste en un documento expedido, ya sea digital o impreso, con el que se permite agilizar trámites cuando se realice un viaje a cualquier país de la UE, acreditando que el usuario no está contagiado por covid-19.Este tipo de certificado no es obligatorio, pero sí evitará, siempre atendiendo a las medidas de seguridad que excepcionalmente puede establecer el país destino, que el usuario realice cuarentenas y demás medidas de seguridad frente al covid-19.Su expedición es tan sencilla como la realización de un test de PCR covid-19 o prueba de antígenos de coronavirus en no más de 72 horas previas al vuelo, y que de resultado negativo. Una vez el paciente se realice el medio diagnóstico covid-19, puede solicitar dicha certificación, la cual, en caso de dar como resultado negativo, le será remitida al paciente a través de la aplicación móvil del centro médico.No todos los laboratorios poseen dicha acreditación por lo que, Hospital de día Parejo y Cañero, con su laboratorio de análisis clínicos integrado desde sus inicios por el año 1987, da un paso más en lo que se refiere a medios diagnóstico covid-19.Cabe destacar, que, además de las diversas facilidades que el centro sanitario pontanés ofrece al paciente con traducciones de análisis a los idiomas que lo soliciten, acceso a resultados online, o validación facultativa de resultados, entre otros.También trabaja día a día por acreditar la calidad de sus servicios, ofreciendo la realización de test PCR covid-19 en el propio laboratorio, con resultados garantizados en no más de 5 horas laborables y, la realización de test de antígenos automatizado, que garantiza la fiabilidad de los resultados.Existen tres tipos de certificación Covid Digital Europea: certificado de vacunación (toda persona que haya tenido la pauta completa de la vacuna frente al covid-19), certificado de covid-19 negativa (obtención de PCR o test de antígenos negativo en no más de 72 horas. previas al vuelo) y certificado de recuperación covid-19 (acredita que el usuario ha pasado la enfermedad y se emite tras 180 días después de un resultado de un test PCR covid-19 positivo).Hospital de día Parejo y Cañero, centro de referencia de la comarca, con una zona de influencia que abarca las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla, lleva consigo, una vez más y como siempre, el nombre de Puente Genil a todas ellas.