El Economato Social de Baena Solidaria atiende a unas 60 familias con necesidades con el apoyo del IPBS

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Francisco Ángel Sánchez, ha visitado recientemente el Economato Social puesto en marcha por el colectivo Baena Solidaria, una iniciativa financiada a través de la convocatoria de subvenciones del organismo autónomo que busca “atender a familias sin recursos que necesitan satisfacer sus necesidades básicas”.Así lo ha explicado Sánchez, quien ha apuntado que “el Economato Social, que en la actualidad cuenta con más de 60 personas beneficiarias, es un supermercado solidario con productos de primera necesidad que han sido previamente adquiridos en comercios locales de Baena y que las familias pueden adquirir a la mitad del precio establecido, tras sufragar la entidad el valor restante”.Durante la visita, Sánchez ha conocido de primera mano el trabajo que realiza la asociación en favor de la población vulnerable de Baena y, en concreto, a través del Economato Social, al que las familias acuden derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios o por el personal técnico de Baena Solidaria, que trabaja a su vez en las zonas desfavorecidas del municipio en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).Las personas beneficiarias deben aportar una serie de documentación que permite valorar su situación sociofamiliar y económica, en función de la cual se le asigna uno de los baremos económicos establecidos por la entidad, y que toman como base el número de miembros de la unidad familiar y el IPREM de 2021.En el Economato Social pueden adquirirse productos no perecederos, además de productos de limpieza e higiene personal. Las personas beneficiarias pueden participar en el Economato durante tres meses, con posibilidad de ampliación si la situación de partida se mantiene.Sánchez ha valorado que “además de poner en marcha el Economato, Baena Solidaria está aprovechando este recurso para promover la participación de las personas usuarias en diferentes talleres enmarcados dentro del Proyecto de Atención en Zonas Desfavorecidas que desarrolla con el objetivo de fomentar su inclusión sociolaboral”.Finalmente, el presidente del IPBS ha insistido en que “es fundamental que la atención social que prestamos desde las administraciones y el tejido asociativo no se restrinja a una labor asistencialista, ya que nuestro objetivo es acabar con las situaciones de vulnerabilidad y no cronificarlas”.El proyecto se puso en marcha en marzo a través de la convocatoria abierta de subvenciones de 2020, en la que Baena Solidaria recibió 7.000 euros para el desarrollo de esta iniciativa. Sánchez ha señalado que el Economato Social “tendrá continuidad en 2021 después de que la entidad haya resultado beneficiaria de una nueva ayuda de 8.000 euros en la convocatoria de subvenciones del presente año para el desarrollo del proyecto”.