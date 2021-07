Andalucía abre la autocita para vacunación frente al coronavirus a los nacidos en 1986

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Andalucía continúa bajando esta semana el corte de vacunación contra el coronavirus. Así, desde hoy viernes, las personas nacidas en 1986, es decir, que cumplen o han cumplido 35 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para este grupo de edad se realizará con Pfizer o Moderna.La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se ampliará así esta semana para todas las personas a partir de 35 años. El número de citas se irá ajustando en función de las dosis disponibles y estarán operativas para las personas registradas en la Base de Datos de Usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. Las personas que han pasado la enfermedad deben esperar seis meses desde el diagnóstico de la infección para poder pedir cita.En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.Esta semana, Andalucía ha continuado inmunizando a los actuales grupos de vacunación y se ha intensificado la recaptación de personas mayores de 40 años que aún no estén vacunadas, con jornadas masivas sin cita en muchas provincias. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.Las personas mayores de 50 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (ClicSalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios de forma que pueden ser llamados por teléfono. Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el SAS para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin.Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación covid-19 con información actualizada. Esta semana, Andalucía ha recibido hasta el momento 700.040 dosis: 540.540 de Pfizer y 159.500 de Moderna.Desde Salud y Familias se quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía, a la que se pide por favor que acuda siempre con cita y a la hora de la misma, ya que asistir a deshora provoca retrasos innecesarios que entorpecen la planificación del proceso de vacunación.Asimismo, si alguna persona citada no pudiera acudir finalmente a la cita deben anularla para que su hueco pueda ser utilizado por otro usuario. También, la Consejería quiere llamar a la prudencia con respecto a mensajes difundidos en redes sociales o de mensajería con supuestos llamamientos masivos a la vacunación.