PP y Cs anuncian que no habrá alternancia en la Alcaldía y continuarán sin relevarse hasta el 2023

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El gobierno de PP y Cs confirma que no habrá cambio de gobierno porque "no salen los números", como así lo expresó ayer el presidente del Partido Popular en Córdoba, Alfonso Molina, quien acompañó, junto al coordinador de Ciudadanos en la provincia Francsico Carrillo, a Ramón Martín y a Cristina Piernagorda, en un acto público para explicar el nuevo acuerdo de gobernabilidad en Baena hasta el 2023.El relevo en la Alcaldía que hubiera convertido a Ramón Martín en el primer Alcalde de Ciudadanos en la localidad ha tenido que suspenderse tras los acontecimientos de los últimos meses, en los que la oposición había sumado un apoyo más, al convertirse Alfonso Rojano en concejal no adscrito y dejar de formar parte de Iporba por el apoyo a la moción de censura que firmó con la izquierda.Los únicos cambios que habrá de aquí a los dos próximos años serán cambio en las concejalías de Personal, que lo llevará Cristina Piernagorda, que continuará siendo primera edil hasta final de mandato, y la de Urbanismo, que pasará a ser competencia de Martín. Salvo eso no habrá "cambio de fichas", como así aclaraba el Primer Teniente de Alcalde a quien todos los presentes le reconocían la generosidad de su acto en favor al pueblo de Baena."A él especialmente, porque le tocaba ahora ser el Alcalde. Pero con este nuevo acuerdo sale beneficiada Baena y toda la comerca", explicaba Carrillo, quien estaba de acuerdo con Molina en que seguir adelante con el cambio de Alcaldía les habría hecho perderla. "Numéricamente no puede darse el cambio", expresaba el del PP. La Alcaldesa, por su parte, remarcaba el "compromiso intacto" y señalab "la responsabilidad de que no haya cambio se debe a circunstancias ajenas a nosotros".