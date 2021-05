Salud notifica 121 positivos por covid-19 en la provincia

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado hoy 121 nuevos casos positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 49.726, de los que 4.305 han estado ingresados en algún centro hospitalario –526 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia registra además 938 fallecidos por covid-19 (igual que ayer), y cuenta ya con 42.511 personas que habrían superado la infección (164 más que ayer).Actualmente, 115 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, 37 de ellos ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente a 550.212 personas afectadas por coronavirus (1.356 más que ayer) y 9.742 fallecidos (nueve más en las últimas 24 horas). Según la Junta, el número de personas curadas se sitúa hoy en el conjunto de Andalucía en 479.088 (3.026 más que ayer).Asimismo, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, la campaña de vacunación frente al covid-19 a 30 de abril ha alcanzado a un total de 314.568 dosis en la provincia de Córdoba, de las que 109.383 personas han completado el proceso de vacunación.Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía no actualiza durante los fines de semana el estudio pormenorizado que ofrece en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por lo que hasta el lunes no será posible ofrecer esta información con más detalle. En cualquier caso, los datos –– "no se corresponden realmente con las cifras que se registran en estos momentos", según sostienen diversas fuentes oficiales.