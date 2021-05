La Junta andaluza considera insuficiente la reducción de módulos del IRPF 2020 para agricultores y ganaderos

'Corrección de la orden del Gobierno'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez, ha considerado insuficiente la reducción de módulos publicada por el Ministerio de Hacienda para el IRPF 2020, para agricultores y ganaderos a la vez que ha denunciado que el Gobierno de España no ha sido lo suficientemente sensible con el sector agroganadero que cuenta en nuestra provincia con 40.000 trabajadores.Para Pérez, la reducción en la tasa impositiva “se queda corta ante la situación de grave crisis que atravesó el sector el pasado año provocada principalmente por el COVID 19”. El delegado entiende el malestar de organizaciones agrarias y cooperativas de la provincia, ante tal situación.La Consejería de Agricultura había propuesto para Andalucía una excepción total en algunos de los sectores y producciones más importantes de Córdoba, muy afectados durante 2020. Así, el delegado ha explicado que la Junta solicitó un índice del 0,00 para los productos del olivo, aceite de oliva y aceituna de mesa, en los que Córdoba representa más de 370.000 hectáreas del cultivo, mientras que el Gobierno central solo ha concedido una rebaja del 0,26 al 0,18.Igualmente, señala el delegado, “dada la importancia de nuestra ganadería, que alberga algunas de las principales cabañas de toda la comunidad autónoma, solicitamos la excepción total del bovino, ovino y porcino ibérico de carne, que rondan entre las tres especies el millón de cabezas en la provincia”. El Ministerio de Agricultura sólo ha rebajado el índice del 0,13 al 0,09.Pérez se ha referido también a la solicitud de la Junta de un índice del 0,00 para el viñedo de Denominación de Origen, en el que el marco Montilla-Moriles “supone un emblema de la provincia que se vio muy perjudicado por el cierre de la hostelería y la restauración”. El Ejecutivo central solo ha reducido el índice del 0,32 al 0,22.El delegado de Agricultura matiza que “hay que sumar aquellos sectores en los que el Ministerio de Hacienda no ha concedido reducción alguna, por lo que no han podido ver aliviada la presión fiscal”. Aquí se incluyen la superficie de almendro, hortalizas como el ajo y la cebolla, los cereales y oleaginosas, que se concentran principalmente en la campiña, así como el caprino y el ovino de leche que producen quesos de calidad y que igualmente no han obtenido ninguna rebaja en sus módulos.Para el delegado de Agricultura, la actitud del Gobierno central contrasta con el “rigor y seriedad con que la Junta plantea cada año la elaboración de su informe justificativo”. Pérez explica que la Orden ministerial sólo tiene en cuenta específicamente a la provincia de Córdoba en el cultivo del algodón, que se reduce del 0,37 al 0,26, pero no han atendido más peticiones concretas de nuestra provincia”.Ante esta situación, Juan Ramón Pérez ha solicitado la corrección de la orden dictada por el Gobierno central y ha pedido que “aumente la reducción de los módulos en las peticiones no atendidas y en las atendidas parcialmente, por considerarlas claramente insuficientes para nuestra provincia en cultivos sobre todo como el aceite de oliva, la ganadería de carne, los cereales, el girasol, o la uva con destino a vinos de calidad”.Para el delegado, la Junta plantea propuestas viables a corto plazo “que alivien la complicada situación del campo en Córdoba y en Andalucía”. Pérez sostiene que el Gobierno andaluz está al lado de los profesionales de un sector agrario “que dinamiza día a día la economía del mundo rural, es fuente de empleo y fija a la población en el territorio”.