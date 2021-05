El PSOE de Baena expresa su preocupación ante el probable cierre de la residencia de San Francisco

"Inactividad del gobierno"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Los socialistas urgen a la alcaldesa a una reunión con el resto de grupos políticos y cofradías para diseñar una estrategia común que evite el cierre de la residencia de San Francisco. Una cuestión que, si bien aún no es, sí consideran factible tras haber recibido una información "acerca de la probable marcha de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Baena, lo que podría suponer el cierre de la residencia, con la problemática de tener que trasladar a los ancianos a otras residencias y la pérdida de los puestos de trabajo".El PSOE opina que esta marcha sipondría también un duro golpe al barrio de San Pedro. Por eso, muestran su preocupación, y "la falta de comunicación y diálogo del gobierno municipal", pues según fuentes del Partido Socialista, "nos hemos tenido que enterar una vez más por la prensa de lo que ocurre en Baena, mientras que la alcaldesa sigue sin poner soluciones a cuestiones tan importantes como el posible cierre de la Residencia de San Francisco"."Hace varios meses, ya dijimos en pleno que era necesario acometer las obras de los Planes Provinciales, más de 400.000 euros, financiadas por la Diputación de Córdoba y que desde los grupos de la oposición aprobamos en su día ", señalan desde el PSOE. Dichas obras consisten en la apertura de una nueva calle que une San Pedro con la calle Reguera y representan "una forma de darle viabilidad a la residencia, que las monjas no se marchen o bien que puedan llegar a un acuerdo con otra entidad para su gestión, dado que la apertura de esa nueva calle permitiría la ampliación de la Residencia, además de conectar San Pedro con el casco urbano".Fuente socialistas han indicado que "no podemos comprender cómo la alcaldesa no ha hablado con el resto de grupos ante una situación tan grave como esta, sabiendo que contamos con la experiencia, pues el gobierno municipal del PSOE ya consiguió en su día evitar el cierre de la residencia gracias a las gestiones realizadas con la congregación, además de que venimos proponiendo un plan que podría evitar el cierre, pero la alcaldesa sigue haciendo oídos sordos a las propuestas que vienen tanto del PSOE como de la propia sociedad baenense".Desde el PSOE de Baena, "exigimos a la alcaldesa que se reúna urgentemente con los grupos de políticos y con las Cofradías cuya sede radica en la Iglesia de San Francisco, para establecer una hoja de ruta y una postura común para defender que la Residencia permanezca abierta a través de un acuerdo con la congregación”. Añaden que "en estos momentos esta problemática que se ha suscitado debe de ser prioritaria, y si se deben destinar recursos desde el Ayuntamiento para solventarlo hay que hacerlo, para lo que encontrarán la mano tendida del PSOE".Del mismo modo, la agrupación local socialista recuerda que "el cierre de la Residencia podría ser un durísimo golpe para el Barrio de San Pedro, y no podemos permitir que se le sigan sumando problemas a un barrio muy castigado por el desempleo, y como hemos conocido recientemente, con unas rentas muy por debajo de la media de nuestra provincia".