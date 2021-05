El pleno de mayo aprueba por unanimidad habilitar otra planta de Juan Alfonso de Baena para Adibae

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El pleno ordinario del mes de mayo aprobó por unanimidad el habilitar el espacio de la asociación Adibae que ha solicitado el acceso a la segunda planta del antiguo CEIP Juan Alfonso de Baena, donde actualmente están ubicados y desarrollando su labor. Este punto llegaba al pleno con todos los informes técnicos favorables y contó también con el apoyo de todos los concejales de la corporación que valoraron la gran labor que realiza la asociación desde hace 6 años y considerando que debe contar con todos los recursos que estén al alcance del Ayuntamiento facilitarle.Por otro lado, la oposición votó en bloque a favor de dejar sobre la mesa el pliego dde contratación del servicio de limpieza en Baena y Albendín por los motivos que expuso el concejal de IU, David Bazuelo "se trata de un contrato de 10 años, lo que afectará no sólo a esta corporación sino a las dos posteriores, y se ha incrementado en 6 millones de euros siendo 620.000 euros anuales, el doble que ahora". También remarcó que el pliego llegaba a pleno sin ningún tipo de consenso,"sólo hubo una reunión y se nos emplazó a otra que nunca llegó".También sobre la mesa, a petición del gobierno quedó la modificación de bases del plan de Solidaridad "a petición de las trabajadoras de asuntos sociales" según explicó la alcaldesa, quienes pedían más tiempo para estudiarlo y hacer propuestas. A pesar de que la concejal de IU Vanesa Aguilar defendió que podía "aprobarse el plan y a su vez seguir incluyendo modificaciones", el punto se dejó sobre la mesa con el voto también a favor del PSOE que, no obstante pidió que se agilizaran los trámites para que se aprobará en el siguiente pleno ya que muchas familias quedan fuera del actual plan y no reciben ayudas que necesitan. La delegada de Servicios Sociales, Lidia Pozo, se comprometió a traerlo al pleno de junio.Por una unanimidad se aprobaron la moción de IU sobre el plan de mantenimiento y limpieza de cauces de Baena y Albendín así como el cambio de nombre de la Avenida Cervantes por la Avenina Francisco Núñez de Prado, y una propuesta de la Cofradía de los Amigos del Olivo y que fue respaldada por todos los concejales para reconocer la labor y los méritos de Nuñez de Prado, fallecido a finales de 2020.