Unas modificaciones en el proyecto de la plaza de Andalucía podrían llevar a licitar de nuevo las obras

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Izquierda Unida explica que la paralización de la plaza de Andalucía se debe a una serie de modificaciones que no estaban contemplados en el proyecto original, para realizar solerías de hormigón que no estarían incluidas desde el principio. “Esos cambios ya se le han presentado a la empresa y hasta ahora estamos a la espera de la respuesta de los encargados de la obra”, ha comenzado diciendo David Bazuelo.El concejal de IU ha explicado que hay tres posibles opciones: que la empresa asuma esa modificación de algo más de 30.000 euros y reanude las obras, que no acepte esos cambios pero permita que otra empresa los lleve a cabo o que se retire.“En el último supuesto el Ayuntamiento tendría que iniciar de nuevo las licitaciones de esa obra, lo que nos llevaría de nuevo a un periodo de otros tres meses de parálisis de las intervenciones hasta que saliera una nueva empresa adjudicataria”, añadía Bazuelo.Izquierda Unida espera que la empresa acepte el modificado y que de manera inmediata se puedan reanudar las obras o que otra empresa de Baena las lleve a cabo. Pero, si finalmente ocurriera el tercer caso, IU avisa al Ayuntamiento de que “tendrá que tomar medidas y no sólo iniciar de nuevo el proceso de licitación, sino que pediremos que se realicen una serie de obras de emergencia mientras que sale esa licitación”.Así, al menos, se podrán retirar escombros y se podrá cubrir la plaza con gravilla para permitir su uso, “aunque sea de manera provisional”. Lo que no se plantea IU es que esta situación de inaccesibilidad a la plaza se demore en el tiempo por unas obras que no avanzan.