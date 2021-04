Mercedes Obies | En plena tormenta

MERCEDES OBIES

Ahora mismo tengo ansiedad y la mejor forma de relajarme es escribiendo. No sé qué saldrá de todo esto, pero necesito soltar lastre y volver a ser yo. Porque ahora mismo hay un monstruo que me está acelerando el corazón y no en el buen sentido. Hace que mi cuerpo se debilite y se me quiten las ganas de absolutamente todo.Me duele. Me duele el pecho cada vez que intento coger aire para respirar: me cuesta mucho. Y cuando la ansiedad se me presenta, nunca viene sola. Viene acompañada de pensamientos negativos que me hacen sentir culpable por todo, hasta por vivir. A esas personas que nunca han sufrido ansiedad les parecerá una auténtica burrada todo esto pero, por desgracia, es así.Lloro desconsoladamente y no hay forma alguna de calmarme en estos momentos. Estoy en plena batalla. Son muchos años lidiando con la ansiedad y con todas las inseguridades, miedos, agobios y estrés que lleva consigo. Es agotador, lo juro. Siento que no puedo más, que el mundo se me hace enorme y que me come de golpe.Lo intento. Pero vuelve. Vuelven esos, necesito dejar todo bien, siento que determinadas cosas me dan mala suerte y no las vuelvo a tocar. Es más, las tiro porque me vuelvo loca. Necesito tener algo como forma de amuleto, para que me dé suerte. Y así, miles de cosas más que me hacen consumirme porque dejo de ser yo la que decide por sí misma y es mi mente envenenada la que me hace ser esclava.A pesar de todo esto que estoy sintiendo ahora mismo, necesito escribir para recordarme los pasos tan grandes que he dado a nivel personal. Y es que, después de pedir ayuda profesional, estoy cada vez mejor. Poco a poco. Ahora estoy en plena tormenta y, cuando pase, sé que acabaré agotada. Pero, una vez más, después de todo, volveré a tener el control sobre mí.