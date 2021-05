La Delegación de Festejos anuncia un concierto de La Fragua con motivo de las tradicionales Cruces de Mayo

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El delegado de Festejos anuncia que hoy se llevará a cabo un concierto sin público del grupo 'La Fragua' en el Mirador del Hospital a las 18:00, con motivo de las tradicionales 'Cruces de Mayo' y que será retransmitido por las televisiones locales a partir del día 1 de mayo. El delegado explica que debido a la situación sanitaria de la que veníamos saliendo, este año no se ha llevado a cabo el concurso decorativo que cada año organiza el Ayuntamiento."Hemos decidido no convocar concurso pero eso no quita para que lo apoyemos", explica. Muchos barrios han pedido ayudas para engalanar sus calles, "por lo que hemos intentado colaborar con ellos para que no se pierda ese espíritu".Aprovecha para pedir prudencia a la ciudadanía ahora que Baena ha entrado en el nivel de alerta 3 y que ya se puede viajar a cualquier punto de Andalucía.