Izquierda Unida señala que el borrador del presupuesto 2021 “siga siendo continuista en forma y fondo”

‘Propuesta continuista’

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Esta semana el grupo municipal de Izquierda Unida en Baena explicaba el inicio de las negociaciones del segundo borrador del presupuesto 2021 que, según comentaba, “no ha empezado con muy buen pie”. IU ha mostrado su descontento por la manera de proceder del Ayuntamiento, al haber recibido el borrador del presupuesto después de que el equipo de gobierno lo hubiera presentado públicamente, y no al contrario. Y también han señalado que el martes tuvieron que asistir a una reunión convocada por la alcaldesa a la que ésta no asistió, según han comentado los concejales de la oposición.La concejal de IU, Cristina Vidal, y su compañero, David Bazuelo, han expuesto una serie de propuestas para “mejorar la vida de los vecinos de Baena y Albendín”. Empezando por las líneas fundamentales que, desde el grupo de Izquierda Unida, consideran necesarias para ser incluidas en el presupuesto del 2021.En primer lugar, llegar a un acuerdo para la declaración de pequeñas obras incluidas en el capítulo de inversiones, como obras de urgencia, “que nos permita ejecutarlas como contrato menor, adjudicarlas a empresas de Baena y llevar las facturas a reconocimiento extrajudicial”. Lo que, según explican, supondría liberar 70.000€ de inversiones para realizar proyectos de futuro.En segundo lugar, un plan de choque de mantenimiento de edificios públicos y de la ciudad, como puede ser la pintura de edificios como Servicios Sociales, Mancomunidad o la fachada de la tercia que se está agrietando y desprendiendo en algunos sitios. “Este plan de choque nos permitiría además dar trabajo a autónomos y pequeñas empresas de Baena y Albendín”.Y una tercera línea de empleo estable, con dos apartados, fijo “sacando todas y cada una de las plazas que nos permita la ley y el presupuesto” y temporal estable, “con la realización de una convocatoria de contratos de 2 años de duración, para al menos 6 puestos de limpiadora y diversas plazas de oficial que nos permitan reforzar la Unidad de Servicios”.Bazuelo se lamentaba, sin embargo, de encontrar “una propuesta absolutamente continuista en el fondo y sin un marco definido de diálogo”. En este sentido, se refería principalmente a las subvenciones, “vuelven a ser directas y no se nos explica el porqué de cada una de las cantidades”. Igualmente, en el capítulo de transferencias corrientes, “donde tampoco se analizan los rendimientos que obtenemos de esos gastos”.Y, en lo que respecta al capítulo de inversiones, “abunda en la realización de obras sin más, donde echamos en falta proyectos de generación de futuro o incluso obras que permitan una inversión posterior o la solicitud posterior de subvenciones”. Ante esto, Izquierda Unida denunciaba que la “transparencia sigue brillando por su ausencia”.