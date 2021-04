El PSOE denuncia la paralización que sufre Baena por la ‘falta de planificación’ de las obras del Ayuntamiento

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

"Baena se muere", así de tajante se ha mostrado la secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano. "El pueblo está perdiendo habitantes y actividad económica por los efectos del desgobierno y la pandemia", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que su grupo ha denunciado la "falta de planificación" por parte del gobierno municipal a la hora de ejecutar las obras urbanas en la localidad.El partido socialista ha señalado que el pueblo está "sumido en un caos" y en un "desgobierno" que lo mantiene paralizado. El portavoz socialista, José Andrés García Malagón, ha expresado también su preocupación por la situación en la que se encuentra Baena, repleta de zonas en obras. “Un malestar y una preocupación que nos han trasladado vecinos y comerciantes que están sufriendo las consecuencias de la paralización”. A lo que añadió que, ya no sólo es preocupante que se hayan iniciado tantas intervenciones simultáneamente, sino que en muchas de estas zonas levantas las obras están paradas.“Vemos Salvador Muñoz cortada pero no hay nadie trabajando en este momento, igual que en la plaza de España que lleva ya dos meses con unas obras que no avanzan día a día”. Una zona comercial donde los negocios están sufriendo las consecuencias de esta parálisis y de la consecuente pérdida de aparcamientos.Igualmente están a medio camino las obras en el aparcamiento del polideportivo y del mercado de Abastos. “Una intervención que aconsejamos, se empezara en verano y de manera urgente, y no nos hicieron caso. Ahora hay pasillos intransitables y puede que incluso haya comerciantes que tengan que cerrar temporalmente sus puestos”.Estas obras se están acometiendo con una partida que el gobierno socialista ya dejó preparada, según han explicado, “pero con una planificación totalmente diferente”. Por eso, piden a la alcaldesa y a su equipo que convoque una mesa con representantes de todos los grupos políticos y también de los comerciantes y asociaciones vecinales afectadas, para encontrar una solución al “caos” en el que está sumido el pueblo.