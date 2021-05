El Partido Popular de Andalucía opina que el Gobierno ha abandonado la conversión en autovía de la N-432

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente del PP cordobés Adolfo Molina, lamenta que el "Gobierno de Pedro Sánchez haya abandonado el proyecto de conversión en autovía de la N-432, como hemos conocido a través de un medio de comunicación", explicaba en rueda de prensa junto al vicesecretario general del Partido Popular de Andalucía, Toni Martín.“El Gobierno de Pedro Sánchez castiga a Córdoba y no le duelen prendas en hacerlo una y otra vez, si hace unos días comprobamos que negaba a Córdoba el Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, negándose a declarar la Obligación de Servicio Público de esta línea, hoy se confirma lo que era un secreto a voces: el Gobierno no piensa llevar a cabo la conversión en autovía de la N-432”, dijo Molina y añadió, “y algo tendrán que decir en el PSOE de Córdoba que no dudaba en coger la pancarta para pedirla autovía utilizando las víctimas de los accidentes, pero que desde el Gobierno no ha movido ni un dedo por hacer realidad esta carretera”.Molina recordó que el anterior Gobierno del PP dejó 3´5 millones de euros en los PGE 2018 para la redacción del proyecto. “Desde mayo de 2018 gobierna Pedro Sánchez en La Moncloa con esos mismos PGE prorrogados hasta hace unos meses, el resultado es que no han hecho absolutamente nada”. Además, remarcó que en los PGE 2021 solo se destina una partida simbólica de 100.000 euros para esta vía.