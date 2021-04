El Comité Territorial de Salud decreta el nivel de alarma 4 en el área Córdoba Sur y limita horarios de apertura

Limitaciones especiales en la provincia

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Los 29 municipios que conforman el distrito sanitario Córdoba Sur estrenaron la pasada medianoche el nivel de alarma 4, en su grado uno, y en el grado 2 en el caso de Benamejí y Palenciana. El Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Córdoba decretó en su reunión de ayer una reducción en los horarios de apertura y del aforo permitido en establecimientos y servicios públicos tras analizar los datos epidemiológicos en la zona, donde la tasa de incidencia del covid-19 se sitúa en 301,8 casos por cada 100.000 habitantes.De esta forma, si bien este nuevo nivel de alarma establecido para los próximos siete días no supone un cambio respecto a limitar la movilidad al territorio provincial, el horario de apertura de los establecimientos públicos se limita hasta las 20.00 de la tarde, manteniéndose el toque de queda establecido entre las 23.00 de la noche y las 6.00 de la mañana.En concreto, en las zonas de nivel de alarma 4 grado uno, como es el caso de 27 municipios del distrito sanitario Córdoba Sur, los bares y restaurantes deben limitar su aforo al 30 por ciento en el interior, si bien podrán ocupar al 75 por cien las terrazas.Por su parte, las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el treinta por ciento de su aforo. Con respecto a la celebración de banquetes, el aforo se limita a 30 personas en el interior, y un máximo de 50 en el exterior, siempre que no se supere el 30 por ciento del aforo máximo de dichas instalaciones.En el caso de la hostelería y restauración, las limitaciones se sitúan en un 30 por ciento del aforo en el interior, y un 75 por ciento en terrazas. Limitaciones que se sitúan en un 40 por ciento para gimnasios, mientras que las competiciones, eventos deportivos y entrenamientos, se desarrollarán sin espectadores.Para los establecimientos comerciales, el aforo máximo establecido es del 50 por ciento de la capacidad de las instalaciones, cumpliendo con la distancia de seguridad, mientras que para cines, teatros y auditorios se limita al 4o por ciento del aforo, con 200 personas en interior y 300 en exterior.En el caso del transporte público no se podrá superar el 50 por ciento de la capacidad de viajeros de pie, y se mantendrá un asiento de separación entre viajeros. Por su parte, en el caso de transporte privado se establece un límite de dos personas por fila de asientos, sin ocupar el del copiloto.En el caso de actividades de bajo riesgo, como actividades ambientales, el decreto de la Junta establece un máximo de seis personas en interior, y diez al aire libre. Por su parte, las áreas de juego infantiles y zonas biosaludables quedarán cerradas, si bien los parques estarán abiertos al público, limitando a seis las reuniones de personas.Sí se permitirán los desplazamientos, sin acompañamiento, de deportistas federados, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado federativo siempre que no procedan de municipio con cierre perimetral.En la provincia se sitúan cinco municipios con una incidencia de entre 500 y 1.000 casos por 100.000 habitantes que son Doña Mencía, Monturque, Nueva Carteya y Palencia (Área Sanitaria Sur de Córdoba) y Villa del Río y Villafranca (Distrito Sanitario Guadalquivir). Además del municipio sevillano de Peñaflor, cuya gestión sanitaria está adscrita al Distrito Guadalquivir.Por otro lado, en la provincia hay 2 municipios que superan la incidencia de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes que son Palenciana y Benamejí (Área Sanitaria Sur de Córdoba) para los que el comité ha decidido declararlos en nivel de alerta 4 en su grado 2, lo que implica cierre de toda la actividad no esencial de los municipios.Asimismo, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ha propuesto para el cierre perimetral a los municipios de Doña Mencía, Benamejí, Palenciana, Monturque, Nueva Carteya, Peñaflor, Villa del Río y Villafranca, por su alta tasa de incidencia.