Prudencia y responsabilidad es el mensaje que ha lanzado el Ayuntamiento para estos días festivos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Ayuntamiento lanza un llamamiento a la prudencia tras las aglomeraciones vistas en el Domingo de Ramos para evitar los contagios. Durante estos días festivos desde la Delegación de Salud se pide a los ciudadanos que sean conscientes de que la cuarta ola está acechando y que pueblos vecinos como Doña Mencía y Nueva Carteya están cerrados perimetralmente por el rápido aumento de positivos a consecuencia de la cepa británica.“Baena está actualmente en un índice de 273 casos por cada 100.000 habitantes, tenemos ahora 349 casos activos en la localidad”, explicaba el concejal de Sanidad, José Gómez, pidiendo prudencia a los vecinos. “Evitemos en lo posible el contacto físico y recordemos el uso de mascarilla y la distancia social”.También el Delegado de Gobernación, Ramón Martín, ha recordado el mantenimiento de normas, “la Policía Local y la Guardia Civil no está para denunciar actos que sabemos que están mal hechos. No apelemos a que son ellos los que tienen que venir a denunciar, somos mayores y todos debemos cumplir las normas”.La Alcaldesa también ha insistido en el mensaje de ser “prudentes” porque “no podemos olvidar que seguimos viviendo una pandemia y tenemos que ser conscientes”. Por eso, piden que no se olvide el cumplimiento de las normas a pesar del cansancio tras más de un año de restricciones por el covid.