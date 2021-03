Los trabajadores de los servicios públicos de la empresa URBASER anuncian huelga si no se atiende su petición

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ayer visitaba Baena Paco Moro, Secretario General de la CTA de Córdoba, para reunirse con la Alcaldesa y tratar de primera mano los problemas que están sufriendo los trabajadores de la recogida de basuras. A principios de este año la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía emitía una nota de prensa para denunciar las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos, cuyos centros de trabajo están ubicados en Baena, en lo que respecta a la empresa URBASER.Varios representantes de estos trabajadores trasladaban ayer para comunicarle varias cuestiones. Primero, "les están obligando a recorrer los circuitos con un solo operario, habiendo contenedores que pesan entre 70 y 400 kilos y un solo operario no los puede manejar".Según indican las normas de tráfico, “no permiten que un conductor se pueda bajar del camión estando arrancado” pero si se apaga el motor se detiene también el mecanismo que activa la grúa para coger el contenedor y vaciarlo. Por lo que, yendo solo un trabajador no queda más remedio que saltarse estar normas del código de circulación.También le explicaron que actualmente "solo descansan un domingo de cada siete y esos días festivos trabajados no se están pagando", según apuntaba Moro. Pidiendo que decansen, al menos, el 50% de los domingos del mes.Por último, trataron el tema de la velocidad a la que recorren los circuitos. "Si quieren cumplir las normas de tráfico y trabajar a un ritmo normal y no a destajo se exponen a una sanción por lentitud, como ya le ha ocurrido a dos de sus compañeros". Por ello, lanzaban una advertencia de que o bien se toma medidas desde Alcaldía, Diputación o la propia EPREMASA o anuncian una huelga.