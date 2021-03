'La Igualdad Va Conmigo' es el lema de la campaña del Ayuntamiento por el Día Internacional de la Mujer

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ayer la Delegación de Igualdad presentó los actos que se van a realizar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "Con motivo de la pandemia, no habrá manifestación, ni concentración de gente, pero no nos vamos a olvidar de este día y por eso hemos adaptado los actos para este año", explicaba Lidia Pozo, delegada de esta área en el Ayuntamiento de Baena.De esta manera, y como ya anunciaron la semana pasada, se están terminando los murales de los 'Espacios Violetas' que fue un proyecto iniciado en 2020 que no pudo concluirse. El artista local, Sake, ya ha terminado uno de ellos frente al Magaluf y ahora empezará a realizar otro en el muro de la SAFA cuyo mensaje está en consonancia con el lema de la campaña de este año #LaIgualdadVaConmigo. También planean realizar otro en Albendín cuando encuentren el espacio.El 8 de febrero también empezó la VII edición del certamen de cuentos infantiles 'Ponte las gafas de la igualdad'. "Se enviaron las bases a los centros educativos y el próximo 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, se otorgarán los premios", añadía Pozo.Por su parte, Esther López, técnica de la Mujer, explicaba que este año también se colgarán pancartas en distintos puntos de Baena y Albendín y se ha realizado un spot publicitario que circulará por redes sociales. Además, invitarán a la gente a que el 8M cuelguen en el balcón alguna prenda morada "para visibilizar y apoyar el Día Internacional de la Mujer ya que no podemos salir a la calle", porque hay muchas maneras de manifestarnos.Por último, el 8 de marzo se leerá un manifiesto institucional a las 12:00 en la Plaza de la Constitución, a la que estarán invitadas las presidentas de las asociaciones de mujeres Apromuba, Almure y Ahora o nunca, así como a los concejales del Ayuntamiento.