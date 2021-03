La desaparición de la fuente de Paco Ariza estaría siendo la base para crear una plataforma de artistas

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Aunque aún no es una realidad, al parecer se está constituyendo en Baena una plataforma de artistas en apoyo a las fuentes de la localidad. Una iniciativa que nace ante la reivindicación de conocer lo ocurrido con la desaparecida fuente del parque, elaborada por el artista local Paco Ariza, y que se hace extensiva para respaldar la lucha ciudadana por recuperar el resto de fuentes del pueblo.Sobre la de Paco Ariza no se supo nada más tras el desmontaje, hace años, en el que falleció un operario. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de esa fuente, lo cual muchos ciudadanos baenenses lamentan por un doble motivo, su valor artístico y cultural. Cultural porque fue dedicada al escritor baenense Luis Carrillo de Sotomayor y artístico por su estética, elegancia y altorrelieves firmados por otro gran artista local, Paco Ariza.Esta plataforma de artistas que se está conformando nacería, precisamente, con el fin de depurar responsabilidades en relación a esta fuente, para saber qué fue de ella tras su desmontaje y dónde se encuentra. Parece ser que la intención, entonces, era de trasladarla a la zona de la Almedina, más próxima a la vivienda de su autor, para ubicarla en una zona donde no hay más fuentes y aportarle vida a ese lugar.Sin embargo, nunca llegó allí y se le perdió la pista. Aunque la opinión de otros es que simplemente buscaban reubicarla para poder acometer la obra de ampliación del parque infantil, en cuya pared exterior estaba situada. Desde entonces, los vecinos se preguntan a través de redes sociales qué ocurrió con esta obra de arte baenense y lamentan su pérdida.