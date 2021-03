FACUA denuncia "absoluto caos y falta de trasparencia" en los criterios de asignación de citas para las vacunas

Sin información

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado el "absoluto caos y una gravísima falta de transparencia" que, a su juicio, existe en los criterios de asignación de citas a los usuarios dentro de cada grupo de vacunación contra la covid-19 en los distintos distritos sanitarios de la comunidad autónoma andaluza.La federación reclama a la Consejería de Salud y Familias que dé a conocer quién y cómo se está decidiendo llamar a las personas a las que corresponde administrar la vacuna según el protocolo de la Junta de Andalucía y la Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España, creada por el Gobierno central y cuyos criterios sigue la Junta de Andalucía.Actualmente, y siguiendo dicha estrategia, Andalucía está vacunando al Grupo 5. En dicho grupo 5 se encuentran las personas vulnerables por su edad, y a su vez está dividido en tres subgrupos: grupo 5A, con personas mayores de 80 años; grupo 5B, personas de entre 70 y 79 años; y grupo 5C, con personas de edades comprendidas entre 60 y 69 años. Teóricamente el criterio a seguir dentro de cada subgrupo es la edad de los usuarios, siendo el orden de mayor a menor.Sin embargo, FACUA Andalucía ha tenido conocimiento de que hay usuarios de mayor edad que aún no han sido llamados frente a otros más jóvenes dentro del mismo Grupo 5 y sus subgrupos, y que en algunos distritos sanitarios ya se está vacunando a personas del grupo 5B mientras que aún no han sido llamados para administrarles la primera dosis usuarios del 5A.De otra parte, mientras hay algún distrito que ya anuncia que ha finalizado prácticamente con la vacunación del Grupo 5A (área Sur de Sevilla), mayores de 80 años, otras áreas y distritos aún tienen un número importante de personas mayores pendientes de ser citadas.En este sentido, FACUA asegura que ni el Servicio Andaluz de Salud, ni los centros de salud, ni los distritos sanitarios, ni los propios médicos de cabecera, facilitan información sobre quién y con qué criterio se deciden los usuarios que van siendo llamados para la vacunación dentro de los diferentes subgrupos del grupo 5, ni tampoco sobre quién controla y hace un seguimiento al sistema de organización de la vacunación para evitar la inequidad y la desigualdad de acceso de los usuarios andaluces.Así, la federación advierte de que esta falta de transparencia en el sistema de vacunación y en la organización de los grupos prioritarios está dando lugar a discriminaciones de los usuarios, arbitrariedades a la hora de decidir a quién se le administra la vacuna e incluso que se esté vacunando a personas a las que aún no les corresponde."De igual forma, no se puede conocer si se está realizando algún tipo de control del proceso para evitar este tipo de problemáticas, al no disponer de información sobre los criterios establecidos dentro de cada uno de los grupos que indica la estrategia de vacunación" denuncia la federación.