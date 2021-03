Europe Direct de Adegua anuncia un encuentro virtual sobre el Plan de Recuperación de Europa en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El próximo 18 de marzo se celebrará un nuevo encuentro “Café Europa”, organizado por los centros de Información Europe Direct Campo de Gibraltar, dependiente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Europe Direct Andalucía Rural de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (Baena) y el Centro Europe Direct dependiente del Ayuntamiento de Andújar.Por cuarto año consecutivo, los Centros de Información Europe Direct de Andalucía Rural, Campo de Gibraltar y Andújar realizarán una actividad en red, denominada CAFÉ EUROPA, centrada en esta ocasión en el Plan de Recuperación para Europa en Andalucía.Anteriormente, la iniciativa había consistido en una actividad presencial en la cual los centros organizaban uno o varios cafés/desayunos, en los que, con un público de distintos ámbitos sociales, se propiciaba un coloquio/debate sobre los temas definidos y elegidos relacionados con las prioridades marcadas por la Comisión. En esta ocasión, debido a la situación originada por el Covid-19, se ha propuesto realizar dicha actividad de manera virtual, como el año anterior.El próximo jueves 18 de marzo, a las 10:30 am, y bajo formato telemático, tras la bienvenida por parte de los responsables de las tres instituciones de acogida, los participantes interesados tendrán la oportunidad de debatir junto con especialistas en la materia sobre el Plan de Recuperación para Europa en Andalucía, también conocido como “Next Generation”. Si no desean participar en el debate pero quieren seguirlo pueden hacerlo a través de nuestro canal de Youtube en la dirección: https://bit.ly/3e3EkRePara ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han acordado un Plan de Recuperación (Next Generation) que liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, es el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE, con un total de 1,8 billones de euros, que ayudará a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19 de un modo más ecológico, digital y resiliente.