El CPPA lamenta que el presidente de FEAFES Andalucía Salud Mental desprecie la titulación en Periodismo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha manifestado su "rechazo más rotundo" al procedimiento llevado a cabo por parte de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (FEAFES), para contratar los servicios de comunicación, tras el despido de la profesional que lo ha desempeñado en el último año y que ha supuesto la incorporación de un profesional sin titulación.Ante la denuncia por parte de algunos colegiados de esta situación, la decana del CPPA, Eva Navarrete, remitió un escrito a su presidente, Manuel Movilla, solicitando información sobre el proceso realizado y se ofreció para canalizar la cobertura de vacantes mediante oferta de empleo entre los colegiados.“Es por ello que –solicitó la decana– le instamos a que la persona que la sustituya reúna los requisitos de titulación y cualificación (…) contribuyendo también desde FEAFES a evitar el intrusismo laboral que ahoga a esta profesión y poniendo en valor el trabajo clave que realizan”, explicó la decana en su misiva.Esta situación viene derivada del despido de la anterior directora de comunicación, titulada en Periodismo como una dilatada experiencia profesional, que fue despedida tras rechazar una modificación a la baja de sus condiciones laborales para ser sustituida por una persona sin la debida formación.La petición realizada por el Colegio de Periodistas se dirigía al presidente de FEAFES como organización sin ánimo de lucro implantada en Andalucía que desarrolla una importante labor en el marco de las competencias que han asumido en la defensa y representación de los intereses de las personas con problemas de salud mental y sus familiares.En este sentido, desde el CPPA lamentan que la respuesta del presidente de FEAFES no ha sido otra "sino menospreciar la titulación" y señalar que su organización no “está incurriendo en intrusismo laboral, la persona que lleva el programa de sensibilización, comunicación e influencia social, desde hace más de 10 años, superó un proceso público de selección cumpliendo todos los requisitos de la convocatoria (…), aunque su titulación no sea la de licenciada en Periodismo"."Estará conmigo que a nadie se le ocurriría tachar de intrusismo laboral a comunicadores de la talla de Carles Francino o Angels Barceló o Sara Carbonero, entre otros, por el hecho de no ser periodistas”, señala Movilla en su respuesta.Por ello, desde el CPPA censuran "por inapropiadas y desafortunadas" las palabras del presidente de una federación que representa a 17 asociaciones en toda Andalucía y que son una columna importante en lo relacionado con la Salud Mental en Andalucía."Desde el CPPA exigimos el respeto y la empatía que la propia Federación exige y defiende para favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familiares, hacia los periodistas profesionales", apunta el Colegio andaluz.Asimismo, desde el CPPA manifiestan públicamente que si FEAFES defiende los derechos y representa al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental, el Colegio de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público que tiene entre sus funciones la interlocución con las administraciones públicas en el ámbito autonómico para asuntos relacionados, directa o indirectamente, con el periodismo y la comunicación audiovisual, y la representación de los periodistas en Andalucía.