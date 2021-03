Baena se viste de punta en blanco de cara a Semana Santa, que tampoco tendrá procesiones por el covid

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Este año es ya bien sabido por todos que no habrá las habituales procesiones en Semana Santa. La pandemia vuelve a dejar a Baena sin su fiesta más esperada. Aunque eso no quita para que el municipio esté preparando los lugares más emblemáticos, por donde deberían procesionar las Cofradías.Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Baena a través de sus redes sociales, donde se ve en imágenes cómo se están llevando a cabo el arreglo y pintado de muchos de los recorridos por los que deberían pasar Hermandades e imágenes, que por segundo año consecutivo a causa de la pandemia.Entre otros lugares, las tareas de puesta a punto del municipio se han llevado a cabo en el monumento del Crismón de Baena, por donde pasan la procesión de las Estaciones y la del Silencio. No obstante, ya se ha aprovechado para arreglar otros puntos del pueblo también.