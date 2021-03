5 millones de cupones de la ONCE llevarán la imagen del Cristo del Sepulcro el Domingo de Resurrección

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ayer se prensentó en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe el que será el cuarto cupón de la ONCE protagonizado por Baena. Este año, el cupón del Domingo de Resurrección, el próximo 4 de abril, llevará la imagen del Cristo yaciente en la urna de la Hermandad del Santo Sepulcro que este año celebra su centenario.En este acto de presentación estuvo la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, quien expresó que la Hermandad es expresión viva de la fuera de la religiosidad popular en Córdoba, "un eje vertebrador y de cohesión de la sociedad cordobesa y un ejemplo de compromiso, generosidad y consuelo".Junto a ella, estuvieron también presentes el hermano mayor de la Hermandad del Santo Sepulcro, Gregorio Ocaña, quien declaró que que "es un año muy especial para la Hermandad y estamos orgullosos de colaborar con este cupón". También estuvieron el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena y consiliario de la Hermandad, Jesús Joaquín Corredor y el cuadrillero de la Hermandad, Antonio Márquez.Cinco millones de cupones, que se pondrán a la venta el próximo lunes 29 de marzo, y que tendrán la imagen de este Cristo baenense en un día muy señalado. Por eso, la Alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, comentó que "se trata de un gesto muy importante para Baena, que pone en valor el patrimonio artístico, histórico y cultural del pueblo".El acto finalizó con una saeta a cargo de un vendedor de la ONCE, Antonio José Mejías.