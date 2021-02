Rosa María Unquiles deja su cargo como presidenta de la AECC en Baena y pasa el testigo a Isabel Luque

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Hoy, en el día Mundial Contra el Cáncer, la que ha sido presidenta durante los últimos veinte años en Baena, Rosa María Unquiles decía adiós al cargo para dar paso a la que es ya nueva presidenta de la Asociación, Isabel Luque. Sin embargo, Unquiles no se despedía del todo, “me voy pero no me voy”, y ha prometido que seguirá luchando para que la AECC consiga sede en Baena.Este año, los actos habituales celebrados el 4 de febrero, han tenido que ser sustituidos por una rueda de prensa en la Biblioteca del Centro de Salud, donde la presidenta entrante ha dicho que, “la pandemia ha aumentado el impacto emocional en pacientes enfermos de cáncer” y ha provocado retrasos en los diagnósticos en “1 de cada 5 pacientes”.Por su parte, el director del Centro de Salud, Manuel Gutiérrez, ha explicado que a lo largo de este último año “el 21% de los casos de cáncer no han sido diagnosticados o se han diagnosticado tarde porque esta pandemia ha influido en otras enfermedades, cosa que en este tipo de casos puede llegar a ser letal”. Aun así, ha tratado de mostrar el lado positivo de esta pandemia, “que tarde o temprano pasará” y en la que se ha invertido tanto esfuerzo para dar con una vacuna. “Si se aúnan esfuerzos y se invierte en investigación encontramos soluciones. Ahora somos más conscientes de la importancia de la ciencia y ese empujón hay que cogerlo y volcarlo en otras enfermedades también”.A pesar de que este año no va a haber los tradicionales actos, sí han anunciado que estos días se pondrán a la venta las 400 pulseras solidarias subvencionadas por el Ayuntamiento y que de cara a este fin de semana hay un proyecto que ha lanzado el IES Luis Carrillo de Sotomayor #CIMASCONTRAELCANCER que consiste en subir a la cima más alta de Baena, hacerse una foto y mandarla a su página.Por último, el delegado de Sanidad, José Gómez, ha remarcado que Baena es un referente en las Asociaciones Contra el Cáncer a nivel provincial y ha deseado “poder cumplir el sueño de que esta Asociación tenga su propia sede y cuanto antes mejor”.