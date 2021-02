Moreno (Cs): “Exigiremos al Gobierno que consensue con ganaderos y agricultores en lo referente a la PAC”

Preocupación por el sistema Nutri-Score

Enrique Moreno, Diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, visitó este fin de semana la Cooperativa de Ntra. Sra. de Guadalupe en Baena para “mostrar el apoyo y el respaldo de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de la Junta de Andalucía hacia la agricultura y la ganadería”.Moreno ha apuntado que la Junta está llevando a cabo el plan estratégico para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas, que se puso en marcha al inicio de la legislatura, “apostando por la modernización de los regadíos y las ayudas para el relevo generacional a través de la formación de los jóvenes”.En este sentido, trató el tema de la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027 y lamentó que el Gobierno de España lo haya aprobado, “sin tener en cuenta a las organizaciones agrarias y ganaderas, sin dialogar con ellas, sin hacer un estudio de impacto previo para calcular el perjuicio que va a causar, por lo tanto, exigiremos al Ministro de Agricultura que consensue y sea transparente para realizar un Real Decreto de transición teniendo en cuenta a los trabajadores del sector”.También habló de la despoblación como uno de los problemas principales que hay en la actualidad y del plan ITINERE de la Junta para la mejora de los caminos rurales, “dotado actualmente con 51 millones de euros”.En lo referente a la clasificación del aceite de oliva en el sistema de Nutri-Score opinó que “el Gobierno de España ha reaccionado y ha solicitado dejar fuera al aceite de oliva, porque la categoría obtenida no era la adecuada”. Este tema fue llevado en forma de moción al pleno de Baena, y aprobado por unanimidad, para instar al Ministerio de Consumo a que soliciten una rectificación de esta clasificación.“El olivar tiene muchos frentes abiertos, entre ellos el sistema Nutri-Score que ha dejado muy mal situado al aceite de oliva español y es verdad que el Ministerio de Consumo ha adquirido el compromiso de dejar fuera la clasificación de los aceites porque el de oliva no está en la categoría que le corresponde”, explicó Javier Alcalá, presiente de la Denominación de Origen de Baena.Sin embargo, lo que pide el sector olivarero es que ajusten los algoritmos actuales, no que el aceite quede fuera del sistema Nutri-Score. “La idea no es que esté fuera, sino dentro, pero en el lugar que le corresponde. No nos conformamos con sacar el aceite de oliva, por lo que hay que luchar para que ese algoritmo le permita estar donde debe”, concluyó Alcalá.