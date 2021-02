La Junta de Seguridad Local por la oleada de robos determina medidas para acabar con la delincuencia

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Baena ha celebrado hoy una Junta de Seguridad local a las 10:30 de manera telemática ante el notable aumento de la delincuencia desde que comenzó el año. En esta reunión telemática, a la que han asistido la Alcaldesa, Cristina Piernagorda, y la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Córdoba, Rafaela Martín, se ha determinado que "la resolución de este problema requiere, no sólo de medidas policiales, sino de otra serie de propuestas de amplio calado destinadas a romper el ciclo de los delitos vinculados, de una u otra manera, con personas que se mueven en el ámbito de la drogadicción".En la Junta se ha tratado el estado de seguridad y delincuencia en el municipio de Baena y se ha realizado una comparativa del número de delitos desde el año 2015 al 2021. Llegándose a la conclusión de que "la delincuencia en este municipio es endógena y tiende a repuntes cíclicos que hay que atajar con programas de calado desde los servicios sociales, educativos y cómo no, con el refuerzo permanente de la seguridad".La oleada de robos que se han sucedido en el municipio desde que comenzara este año ha hecho aumentar la alarma entre la población hasta el punto de que se había planeado llevar a cabo una concentración este pasado miércoles, día 17, en la plaza del Ayuntamiento para exigir medidas contra “la inseguridad y la delincuencia” en el pueblo. Sin embargo, tuvo que suspenderse porque no había sido autorizada por la Policía Local de Baena ya que, al parecer, no se habría convocado siguiendo los trámites pertinentes. Como mínimo, tiene que estar autorizada con 48 horas de antelación a su celebración y este no habría sido el caso.Sin embargo, esta desconvocatoria vino de la mano del anuncio de que hoy viernes se celebraría una junta extraordinaria de seguridad local a la que asistirán también el primer Teniente de Alcalde, Ramón Martín, el Teniente Coronel de la Guardia Civil (comandancia de Córdoba), el Capitán de la Guardia Civil (comandancia de Montilla), el Teniente de la Guardia Civil de Baena, el Inspector Jefe de la Policía Autonómica y el Jefe de la Policía Local de Baena.Recordamos también que, recientemente, el grupo municipal socialista solicitaba a la Alcaldesa que convocara “con urgencia” la Junta Local de Seguridad por la oleada de robos y la inseguridad que se estaba viviendo entre los vecinos a raíz del aumento de la actividad delictiva.