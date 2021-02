La Junta de Andalucía prorroga el cierre perimetral de la provincia de Córdoba hasta el próximo miércoles

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Junta de Andalucía prolongará al menos durante una semana más, y hasta el próximo 4 de marzo, las medidas restrictivas puestas en marcha en la comunidad con el objetivo de poner freno a la expansión del coronavirus entre la población andaluza. De esta forma, la provincia de Córdoba mantendrá el cierre perimetral, permitiendo únicamente el movimiento de personas entre sus municipios, siempre que estos no cuenten con medidas más restrictivas por una mayor incidencia del covid-19.El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó ayer tras el Consejo de Gobierno celebrado en el municipio malagueño de Ronda que no será hasta el próximo miércoles, 3 de marzo, cuando tenga lugar una nueva reunión del Comité de Expertos para analizar la evolución de la pandemia en Andalucía "y valorar con serenidad si es aconsejable tomar nuevas medidas"."Estamos con unas ganas locas de permitir la movilidad pero lo hemos pasado muy mal en esta tercera ola: ha sido la más dura, la que más fallecidos ha tenido y donde todavía estamos teniendo incidencia de fallecidos. Vamos a ser muy prudentes", subrayó Moreno en la comparecencia posterior al Consejo.De esta forma, se mantendrán durante al menos una semana más las limitaciones generales de movilidad entre provincias, el cierre de comercios no esenciales y hostelería a las 18.00 de la tarde, el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana.Por otro lado, continuarán vigentes las limitaciones de movilidad intermunicipal en localidades con tasa de incidencia a 14 días superiores a 500 casos por 100.000 habitantes y de cierre total de actividad no esencial a las que superen los mil casos.Unas medidas que actualmente tan sólo continúan vigentes en los municipios cordobeses de Espejo, La Guijarrosa, Luque, Pedroche, Valsequillo y Zuheros, con cierre perimetral; y Conquista y Fuente Tójar con cese de la actividad; a la espera de una nueva reunión del Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia, prevista para el jueves.Con respecto a la evolución de la pandemia en la provincia, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no registró ayer ningún positivo nuevo por coronavirus en las últimas 24 horas, si bien contabilizó nueve defunciones más por esta enfermedad. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 42.592 y se han registrado 829 fallecidos por covid-19. Además, la provincia cuenta ya con 29.426 personas que habrían superado la infección.