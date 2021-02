La Junta andaluza pide una reducción de módulos de IRPF extraordinaria para el campo andaluz en 2020

La mayor incidencia de la Covid-19

El caso de los productos del olivo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Consejo de Gobierno ha conocido el informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que recoge su propuesta de reducción de los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF. Estas propuestas son aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2020 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias.El informe, remitido al Gobierno de España para su consideración, plantea una modificación en los módulos para determinados sectores, los más perjudicados por esas circunstancias extraordinarias. La petición responde a la preocupante situación del sector agrario andaluz y a partir de una interlocución permanente por parte de la Junta de Andalucía con este sector.Entre las distintas circunstancias, en función de producciones o cabañas ganaderas, se encuentran las adversidades climáticas de carácter extraordinario como tormentas, heladas o granizos, la sequía, los efectos de determinadas plagas, las crisis de precios, la imposición de aranceles por los Estados Unidos, la permanencia del veto ruso y, como principal factor para muchos de ellos, los efectos de la pandemia de la Covid-19 no ya solo en el propio sector sino como consecuencia del cierre del canal Horeca.Precisamente, la incidencia de la Covid-19 es la principal causa por las que la Junta de Andalucía pide para determinados sectores una reducción de índices del 100%, hasta el 0,00. Es el caso del viñedo con y sin Denominación de Origen (DO) fijado en un principio en el 0,32 y 0,26, respectivamente. En el caso de viñedo y uva de mesa de la zona del Condado de Huelva, tanto con DO (fijado en el 0.32) como sin DO (índice de 0,26), se deben considerar, según recoge el informe, aspectos meteorológicos que ocasionaron la propagación de enfermedades fúngicas, como es el caso del mildiu de la vid.Otros sectores especialmente afectados por la Covid-19 son los de la flor cortada y planta ornamental para el que se pide que se pase del 0,32 al 0,00, además de solicitarse la revisión de este módulo, pues se considera que se encuentra en una crisis estructural desde hace años. Junto a ello, para las producciones de Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Lebrija, en la provincia de Sevilla, y Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, en la de Cádiz, se pide que se considere también la importante incidencia del ataque de trips.Finalmente, y respecto de la mayor incidencia de la Covid, el informe de la Consejería solicita una reducción al 0,0 para los productos de ovino y caprino, tanto de carne, como de leche, para el bovino de carne y para el porcino ibérico, en este caso para aquellas comarcas y municipios en los que exista más de un 30% de estas explotaciones debido a la fuerte influencia del cierre del canal Horeca.La propuesta de la Consejería de Agricultura contempla para el olivar andaluz, incluida la aceituna de mesa, un descenso del 0,26 al 0,0. Con carácter general entiende el Gobierno andaluz que deben considerarse las adversidades meteorológicas durante la primavera, especialmente la falta de precipitaciones y su incidencia en la floración, el rendimiento graso y la calidad del aceite, la caída de precios, los altos costes de producción o el mantenimiento de aranceles por los EEUU. Para la aceituna de mesa se consideran estos factores meteorológicos, así como la incidencia de los aranceles, por lo que la solicitud del 0,0 como índice aplicable se extiende para las producciones de un total de 19 comarcas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga.Finalmente, y en otro orden de cosas, también se solicita una reducción del 0,26 al 0,0 para el sector de la apicultura como consecuencia de los problemas ocasionados en la floración por las circunstancias meteorológicas, las enfermedades o la alta incidencia de las importaciones de miel china.