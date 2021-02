La eurodiputada socialista, Clara Aguilera, defiende una normativa europea única para etiquetar alimentos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

En la tarde de ayer lunes el PSOE-A en Baena mantuvo una charla telemática para tratar temas sobre la PAC, la situación del sector olivarero y la aplicación del sistema de etiquetado Nutri-Score. A este coloquio asistieron la eurodiputada del grupo socialista, Clara Aguilera, la senadora socialista, María Jesús Serrano, el presidente de la DO Baena, Javier Alcalá y Enric Dalmau y José Manuel Bajo de la sectorial del AOV.La eurodiputada explicó cómo avanza la nueva reforma de la PAC, “de momento está el debate aún activo y esperamos que esté aprobada para el mes de mayo”, indicando que se empezará a aplicar a partir del 1 de enero del 2023. Durante la charla telemática se trataron los principales cambios y el reglamento de transición durante este 2021 y el 2022.Sobre el sistema de Nutri-Score Aguilera manifestó abiertamente: “Es un sistema que no me gusta porque no clasifica correctamente algunos productos como el aceite de oliva”. Por eso, como grupo político el PSOE está pidiendo que las Denominaciones de Origen y las Denominaciones de Calidad queden fuera de los etiquetados frontales.Además, indicó que hay un problema latente, “actualmente tenemos cinco sistemas distintos en Europa y en mi opinión esto distorsiona a los consumidores. Por tanto, estamos abogando porque haya una normativa europea única obligatoria para todos los estados”.Por su parte, Serrano comentó: “Vamos a seguir defendiendo al olivar, al aceite y todo lo que tiene que ver con la agricultura”. Y reconoció que hay unos retos por delante que se han marcado como son “la nueva PAC, unos precios dignos para la sector y una apuesta por la modernización y digitalización”, concluyó.