La Diputación invertirá diez millones de euros en 2021 en la mejora y el arreglo de las carreteras provinciales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Medio Natural y Carreteras, invertirá durante este año un total de diez millones de euros en la conservación, mejora y arreglo de las carreteras que conforman la red provincial, “una cifra que se alcanza a través de diferentes planes y que demuestra nuestra apuesta por las infraestructuras como elemento para vertebrar el territorio y potenciar el desarrollo económico”.Así lo ha explicado el responsable del Área, Francisco Palomares, quien ha desgranado cómo se distribuyen esos diez millones de euros. Así, ha explicado que “unos 4,3 millones proceden del Plan contra el Despoblamiento-Mejora de las Comunicaciones Viarias, 400.000 euros del Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos, 200.000 euros del Plan de Mejora de la Seguridad Vial en la Red de Carreteras Provinciales y 4,6 millones del Plan de Conservación y Mantenimiento”.Con respecto al Plan contra el Despoblamiento, Palomares ha recordado que “la lucha contra el despoblamiento es una de las líneas prioritarias de trabajo de la Diputación y para conseguir ese objetivo hay que invertir en la red de infraestructuras de la provincia, ya que esta red genera vertebración, potenciando el desarrollo económico de la provincia y la creación de industria”.Las inversiones a realizar en este plan se clasifican en dos grupos. Así, de la cuantía total de 4,3 millones, dos de ellos se corresponden con proyectos en fase de licitación, con un comienzo previsto antes del 15 de abril, y 2,3 millones son proyectos en fase de redacción, con un inicio previsto para finales de año.Dentro de las obras en fase de licitación se encuentra, entre otras, las actuaciones en la CO-5209 De Monturque a Montilla por Cerro Macho, la CO-7218 de la N-331 a Rute por Las Salinas, la CO-6213 de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute) o la CO-8205 de la A-339 a la A-4154 por Fuente Grande (Almedinilla) y Las Navas (Priego de Córdoba).En cuanto a las obras en fase de redacción, están en este grupo la CO-7411 De Villaralto a El Viso, la CO-3312 De Posadas (A-445) a Fuente Palmera (A-440), la CO-4102 de la A-306 en Bujalance a Pedro Abad por Morente o la CO-7219 De Benamejí (A-3228) a Jauja (Lucena).El delegado de Carreteras ha explicado que “otras actuaciones se realizan dentro del Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos, enfocado a la mejora de pequeños tramos urbanos de la red provincial cuyos usos y requerimientos son distintos a los que se encuentran en zonas no urbanas. Lo que hacemos con este plan es mejorar la accesibilidad en el espacio urbano y adecuamos los tramos a usos multimodales urbanos”.Dentro de este plan, dotado con 400.000 euros, se engloban obras en la CP-180 De la Vega (Villa del Río), la CP-191 De Fuente Carreteros (Fuente Palmera), CO-8212 de la A-333 a Rute por Las Lagunillas (Priego), la CO-6205 acceso a Luque desde CO-6203 (Luque), la CP-51 De las Huertas de Almedinilla y la CO-3103 De las Huertas de Almedinilla.El diputado provincial se ha referido, también, a las actuaciones que tendrán lugar dentro del Plan de Mejora de la Seguridad Vial, un programa que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y que “permite el repintado de la señalización horizontal de todas las carreteras o la sustitución de la señalización vertical en mal estado”.Por último, Palomares ha destacado la importancia de un cuarto plan, el de Conservación y Mantenimiento de la Red Provincial, que cuenta en 2021 con un presupuesto de 4,6 millones de euros y una previsión para el año 2022 de 5 millones. Según el delegado, “éste comprende una actuación permanente en el tiempo en nuestras carreteras con el objetivo de mantener la funcionalidad de las mismas, su seguridad, las condiciones del entorno y su valor patrimonial”.La conservación y el mantenimiento se basan en tres líneas; mantenimiento y ayuda a la vialidad (limpieza, eliminación de obstáculos arbóreos, etc.), conservación periódica (nuevas capas de firme, revestimiento de cunetas, etc.) y rehabilitación (construcción de escolleras, sustitución de drenaje, y reconstrucción de desmontes y terraplenes).El delegado de Carreteras ha concluido insistiendo en que “la Diputación apuesta de manera clara por la inversión y conservación de la red de carreteras, una red que cuenta con 2.500 kilómetros y es de las más extensas de España. Las carreteras contribuyen al desarrollo social y económico del territorio por eso vamos a invertir este año casi 10 millones en total”.