El PSOE-A recrimina a Moreno Bonilla “el fracaso de sus medidas” contra el covid ante el ritmo de contagios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, ofreció ayer una rueda de prensa en Baena donde reprochaba a Moreno Bonilla que los contagios de covid sigan batiendo récord en Andalucía, con 8.000 más en las últimas 24 horas, “la comunidad en la que más crecen, lo que demuestra el fracaso absoluto de sus medidas contra la pandemia”.Además, Serrano lamentó que el presidente de la Junta “se empeñe en mantener las mismas medidas otros 15 días”. “La indolencia de Moreno Bonilla le está costando muy cara a los andaluces y a las andaluzas. Exigimos que se dedique al 100% a combatir la pandemia y a ayudar a los afectados, en lugar de perder el tiempo confrontando con el gobierno de España o repitiendo el mantra de Casado y Ayuso”, señaló la secretaria de Política Municipal socialista.María Jesús Serrano exigió, asimismo, una explicación urgente al presidente de la Junta sobre la vacunación de altos cargos. “Seguimos sin oír ni una sola palabra de Moreno Bonilla sobre el oscuro proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Andalucía, y cada día hay más denuncias sobre altos cargos del SAS que se están vacunando sin que les toque, quitando la vacuna de manera inmoral a sanitarios que luchan contra el Covid y a los mayores de 80 años a los que no se están vacunando en Andalucía aún”. Respecto a este tema añadió, “seguimos sin oír una palabra del presidente y quien calla otorga. No pararemos hasta que el gobierno haga público el listado de los que se han vacunado en la comunidad”.Además, la diputada socialista recordó que el viernes la Junta aún tenía 48.000 vacunas en la nevera sin poner, “y no sabemos si se ha vacunado o no este fin de semana”. Por ello, “pedimos más transparencia en la vacunación, porque el silencio de Moreno Bonilla le hace cómplice”.Por último, María Jesús Serrano calificó como “inmoral y vergonzoso que Moreno Bonilla presuma de haber ahorrado casi 900 millones de euros en una pandemia”, mientras siguen sin contratarse más médicos, más rastreadores, seguimos a la cola en PCR y sin ayudas para autónomos, pymes, comercios, hosteleros o los sectores turístico y cultural que están al borde de la ruina”.