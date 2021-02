El pregón de la Semana Santa 2021 se mantiene y estará protagonizado por cuatro pregoneros de años pasados

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Esta mañana se ha anunciado el nombre de las cuatro personas que este año serán los pregoneros de la Semana Santa 2021. “La Agrupación quiere mantener el acto del pregón, a pesar de las circunstancias, porque es importante para la Semana Santa de Baena y para la cultura y difusión del municipio”, pero adaptándolo este año al momento que vivimos, ha explicado el presidente de la Agrupación de Cofradías, Guillermo Iván Bernal.En el cuartel de la 5ª cuadrilla de los Judíos Negros, que este año celebran su centenario, Bernal ha dado a conocer los nombres de los pregoneros: Carmeli Piernagorda, la primera mujer nombrada Hermana Mayor de una Cofradía en Baena, Mª Ángeles Esquinas, que fue pionera en la incorporación de la mujer en la Semana Santa con la Hermandad de San Diego; Lola Cristina Mata, que celebra el décimo aniversario de su pregón de la Semana Santa y Juan Carlos Roldán, que ha sido el último pregonero de la Semana Santa.El acto que se celebrará en el Teatro Liceo el próximo 21 de marzo tendrá un aforo limitado y el resto de la ciudadanía podrá seguirlo por los medios locales que lo retransmitirán. La duración, será como de costumbre, de una hora dividida en tiempo entre los cuatro pregoneros de este atípico año.“Para mí es una auténtica satisfacción poder volver a hacer el pregón de la Semana Santa, aunque sea de una forma muy diferente”, explicaba Lola Cristina Mata, quien añadía que le estaba costando “mucho trabajo sacarlo”. Justo lo contrario a lo que expresó Carmeli Piernagorda, primera mujer pregonera de la Semana Santa, “a mí no me ha costado mucho trabajo, cogí el hilo y en él va a ir todo lo que yo siento”.Mientras que Mª Ángeles Esquinas resumía que “está siendo un reto, porque llevo muchos años sin participar como cofrade activa en la Semana Santa y eso quieras que no te desvincula un poco, porque la Semana Santa quiere ser vivida desde dentro”.El concejal de Cultura, Javier Vacas, concluía la presentación diciendo “alabo la actitud que ha tenido la Agrupación al celebrar esta exaltación a la Semana Santa con elenco de personas que lo van a pregonar”.