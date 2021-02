El pleno aprueba desestimar el recurso de reposición contra la no disponibilidad de la partida de agobados

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Ayuntamiento celebró ayer una sesión plenaria de urgencia, convocada telemáticamente, sobre la resolución del acuerdo de reposición interpuesto por el equipo de gobierno contra el acuerdo plenario del 29 de diciembre, “que declaraba la partida de abogados no disponible”, puntualizó David Bazuelo, portavoz de Izquierda Unida. Además, añadió que “el pasado 4 de febrero IU registró un documento donde se advertía la necesidad de convocar un pleno que diera respuesta a este recurso de reposición pues la fecha límite era el 11 de febrero”.Coincidiendo con la fecha límite, se celebró este pleno que, sin embargo, el equipo de gobierno no ratificó como urgente, votando los siete concejales en contra. Un gesto que les recriminó José Andrés Malagón, portavoz del grupo socialista, cuando se trataba “del último día para tratar este recurso de reposición”.Malagón resumió el único punto del pleno expresando que “el PSOE e IU dejaron indisponible la partida de abogados porque dudamos de su legalidad”. Calificó, de nuevo, de “espectáculo bochornoso” el pleno y culpó a la alcaldesa “de dar un paso más en la ruptura de los dos órganos del Ayuntamiento, la alcaldía y el pleno”.Por su parte, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, explicó las razones del equipo de gobierno para presentar ese recurso de reposición, “por falta de informes previos, por no haberse derogado en comisión informativa, nulo por entender que es Fraude de Ley, nulo de derecho porque existe indefensión del Ayuntamiento”. De esta manera, el equipo de gobierno entiende que “no procede” y lo tildan de una “maniobra para restringir las competencias de la alcaldía que le otorga la Ley”.Luis Moreno (Iporba) defendió que se trata de una partida que “siempre ha existido” y opinó que “este pleno es consecuencia de la degeneración de la política baenense”. Algo que negó Malagón, “desde el año 2011 no se ha contado en este Ayuntamiento con esa partida de abogados, sino que se ha acudido a los servicios jurídicos propios o de la Diputación”. Además, ratificó que la oposición defenderá los intereses de Baena y Albendín y, por eso, negó la acusación de que hayan “dejado al Ayuntamiento indefenso”.Finalmente, se aprobó con los votos de la oposición (PSOE, IU y Alfonso Rojano) a favor de desestimar el recurso de reposición presentado por el equipo de gobierno.