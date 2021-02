El Partido Socialista de Baena solicita una Junta Local de Seguridad para analizar la oleada de robos actual

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El PSOE de Baena, a través de su grupo municipal en el Ayuntamiento, ha solicitado a la alcaldesa, Crisna Piernagorda, que convoque “con urgencia” la Junta Local de Seguridad, el máximo órgano de coordinación en materia de seguridad en la ciudad. La petición socialista se produce a raíz de la escalada de robos y demás actividad delictiva que se viene produciendo en Baena en las últimas semanas, “según vamos conociendo lo que nos dicen los propios vecinos y lo que informan los medios de comunicación”, ha comentado el concejal socialista, Francis Plazas en defensa de esta iniciativa.Para el también secretario de Política Municipal de la ejecutiva del PSOE de Baena, “es difícil de entender que con este segundo estado de alarma, vigente desde octubre, aún no se haya convocado por parte del gobierno municipal una Junta Local de Seguridad que analice la situación excepcional en nuestra ciudad”, pero “si la pandemia no ha sido movo suficiente para la alcaldesa, confiamos en que la actual oleada de robos sí lo sea para que reaccione”.La Junta Local de Seguridad de Baena, presidida por la alcaldesa junto a la subdelegada del Gobierno en Córdoba, no se reúne desde el mes de septiembre cuando se reunió, como cada año, al inicio de la campaña de la recogida de la aceituna. Varias semanas después, desde la Subdelegación del Gobierno se convocó otra junta a nivel provincial con la presencia de todos los alcaldes y alcaldesas.“La sensación de inseguridad que experimentan estos días muchos de nuestros vecinos exige que autoridades y responsables de Policía Local y Guardia Civil, a quienes mostramos todo nuestro apoyo y reconocimiento por el esfuerzo realizado, analicen cuanto antes la situación actual”, en palabras de Francis Plazas, para quien hay otro motivo, como es “la imagen de ciudad que se transmite fuera cuando los medios se hacen eco de tantos robos”, para calificar de “urgente” la convocatoria de la Junta Local de Seguridad.