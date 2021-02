C.T.A. reivindica que las condiciones de los trabajadores de las subcontratas sean las mismas de EPPREMASA

Sanciones

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía C.T.A. ha emitido una nota de prensa sobre la recogida de residuos sólidos urbanos en la Subbética para denunciar las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos, cuyos centros de trabajo están ubicados en Baena, en lo que respecta a la empresa URBASER. Indican que “las condiciones de estos trabajadores de subcontratas se vienen deteriorando, implantando unas prácticas propias de principios del siglo XX”.De esta manera, denuncian la supresión de operarios, “donde antes había dos, ahora sólo va uno”. Subrayan que algunos circuitos de 180 contenedores los hace sólo un trabajador teniendo que conducir y arrimar el contenedor al camión él mismo, y que, “tras medir el esfuerzo que tiene que hacer ese operario, en todos los casos supera a normativa al respecto”.Esto sin mencionar que las normas de tráfico “no permiten que un conductor se pueda bajar del camión estando arrancado”, pero para que la presa que eleva el contenedor funcione tiene que estar el motor en marcha. “De manera que si se baja y ocurre un accidente es su responsabilidad, pero las empresas obligan”.También recalcan los horarios de 12 horas de servicio que hacen los trabajadores. Según expone la C.T.A. “la empresa ALTHENIA en el circuito de Iznájar está implantando varias veces a la semana una jornada de 12 horas continuadas, es decir, que un conductor tiene que estar con un camión de alto tonelaje, que arranca la marcha y para continuamente, callejeando por las calles de pueblos y ciudades durante 12 horas”.Igualmente denuncian el trabajo en domingos, pues “ahora EPREMASA ha impuesto el servicios los 7 días de la semana y los trabajadores no descansan, por ejemplo, en Baena”. Y, por lo que apuntan, sólo han conseguido que “les paguen en Baena a 10 euros por cada domingo trabajado” donde sí han podido negociar un convenio. Pero en Priego y Lucena con ALTHENIA “imposible”, trabajando ese día sin cobro alguno.Por último, hablan de sanciones, pues en el caso de Baena “han sancionado a dos trabajadores” ya que según explican desde la C.T.A. “los operarios se habían puesto de acuerdo para no hacer los circuitos a destajo, pero la empresa usa la represión para romper la unidad de los trabajadores y que trabajen más rápido”.De todo esto culpabilizan a “las empresas la salud de los trabajadores porque no les importa. A EPREMASA porque lo que quieren es tener lejos de la administración la prestación del servicio, y que sean las empresas las que sometan a condiciones infrahumanas a los trabajadores. Y a la Inspección de Trabajo, que tarda años en dar respuesta, y cuando la da nunca comprueba los hechos”.