Córdoba Sur se reabre a la movilidad de sus ciudadanos tras reducir la incidencia del covid-19 en sus municipios

S ólo los municipios de Espejo, La Guijarrosa, Luque, Pedroche, Valsequillo y Zuheros mantienen su cierre perimetral; mientras que Conquista y Fuente Tójar continúan, además, con el cierre de toda actividad no considerada esencial.

De esta forma, a excepción de estas localidades, la provincia de Córdoba se sitúa en nivel de alerta 3 modulada en su grado 1 en el caso del Distrito Guadalquivir y Área Sanitaria Norte; y el nivel de alerta 4 grado 1 en el Distrito Córdoba y el territorio correspondiente al Área Sanitaria Sur.

Sin salir de la provincia y con toque de queda

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El nuevo nivel de alarma establecido en el Área Sanitaria Sur no supondrá una relajación en las restricciones de las últimas semanas a excepción de la libre circulación dentro de la provincia. De este modo, se mantienen los horarios de apertura de la hostelería y de aquellos comercios cuya actividad no sea esencial hasta las 18.00 de la tarde.Respecto a la hostelería, las medidas decretadas permiten que se recojan pedidos hasta las 21.30 de la noche, encargarlos por teléfono hasta las 22.30 y recibirlos a domicilio hasta las 23.30 de la noche. Asimismo, se mantiene el toque de queda entre las 22.00 de la noche y las 6.00 de la mañana salvo causa justificada.Asimismo, el nivel de alerta sanitaria 4 limita las reuniones a un máximo de cuatro personas, incluidas mesas en bares y restaurantes. Además, la nueva alerta decretada por el Gobierno andaluz limita la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público o privado, tanto cerrados como al aire libre, a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.Por su parte, las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el treinta por ciento de su aforo. Con respecto a la celebración de banquetes, el aforo se limita a 30 personas en el interior, y un máximo de 50 en el exterior, siempre que no se supere el 30 por ciento del aforo máximo de dichas instalaciones.En el caso de la hostelería y restauración, las limitaciones se sitúan en un 30 por ciento del aforo en el interior, y un 75 por ciento en terrazas. Limitaciones que se sitúan en un 40 por ciento para gimnasios, mientras que las competiciones, eventos deportivos y entrenamientos, se desarrollarán sin espectadores.Para los establecimientos comerciales, el aforo máximo establecido es del 50 por ciento de la capacidad de las instalaciones, cumpliendo con la distancia de seguridad, mientras que para cines, teatros y auditorios se limita al 4o por ciento del aforo, con 200 personas en interior y 300 en exterior.En el caso del transporte público no se podrá superar el 50 por ciento de la capacidad de viajeros de pie, y se mantendrá un asiento de separación entre viajeros. Por su parte, en el caso de transporte privado se establece un límite de dos personas por fila de asientos, sin ocupar el del copiloto.En el caso de actividades de bajo riesgo, como actividades ambientales, el decreto de la Junta establece un máximo de seis personas en interior, y diez al aire libre. Por su parte, las áreas de juego infantiles y zonas biosaludables quedarán cerradas, si bien los parques estarán abiertos al público, limitando a seis las reuniones de personas.