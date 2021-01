Sake emplea el arte como reclamo social para dar visibilidad a los barrios más desfavorecidos de Baena

La elección del lugar

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El artista local Sake se encuentra inmerso actualmente en otro proyecto personal aquí en Baena. El escritor de graffiti está dando las últimas pinceladas a un mural que está diseñando en una plaza del barrio del Tinte, un lugar que define “con mucha luz, muy inspirador y que le hacía falta hacer algo al respecto”. Algo que pretende aportarle con la creatividad de sus obras.En este caso, “el motivo en el que me he inspirado es en el 'costumbrismo', que son escenas cotidianas del día a día representadas pictóricamente”. También emplea como fuente de inspiración la luz del propio barrio, que define como “intensa” para hacer que el mural tenga esos tonos y gama cromática. “Representa a una mujer sentada, mirando por su ventana agarrada a una baranda, donde casualmente hay también un pájaro posado, haciendo un paralelismo a todas las casas de esta zona donde la luz entra desde que sale el sol hasta que se va”.Y es que en general, Sake explica que su trabajo suele estar inspirado en la figura femenina, “en rostros en su mayoría, y a través de ellos intento trasmitir un sentimiento, una actitud o un momento concreto. Junto a esto, también me gusta introducir aves, como símbolo de libertad en estos tiempos tan privados de ella”. Añade que “la contemplación forma parte de las vidas de las personas y más en estos tiempos, miramos a la vida con templanza, añoranza y con esperanza de que todo vuelva a ser mejor”.Sake indica que “a nivel personal estoy intentando pintar en sitios y barrios de Baena que no son tan comunes, donde la gente del propio pueblo apenas pasea, y que son de las partes más desconocidas y más bonitas de Baena, como son la Toledana, la Almedina, San Pedro, y en este caso el Tinte”.De esta manera, emplea su arte para atraer la atención de la gente hacia estos lugares y animarla a visitarlos, erradicando estigmas y fomentando su visibilidad. “Es necesario hacer algo al respecto para hacerlos visibles al resto de conciudadanos. Son barrios de gente humilde, cercana y agradecida de que vaya a pintar allí”, los vecinos de estas zonas se tomas como un “regalo” el que Sake elija esos muros para plasmar sus obras.Y él se siente a gusto por la historia que tienen estos sitios y por su gente. “Pienso que el arte mural, el graffiti, el arte urbano, debe de estar en diferentes partes de la ciudad para hacerlas más completas, que todos tengan derecho a ver una pintura, a hacerse preguntas acerca de ella y a ver en su paisaje diario, algo nuevo, actual y que en muchas ocasiones lo aprecian como un auténtico regalo”.Por eso, a pesar de que al mural le faltan unas últimas pinceladas, desde ya invita a la ciudadanía de Baena a recorrer todos sus barrios en busca de las huellas de su arte.