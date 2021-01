Manolo Ortiz: "Mi mayor logro ha sido haber diseñado un modelo deportivo y de gestión para el municipio"

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Hoyentrevista a Manolo Ortiz, una persona que ha estado dedicada al mundo del deporte desde niño y que ha dedicado su carrera profesional a él. Desde pequeño eligió al balón como su compañero de vida, de hecho, ha practicado numerosos deportes de forma federada donde la pelota es la clara protagonista como el fútbol, el balonmano y el baloncesto. Este pasado 2020 se jubilaba tras haber ocupado cargos como director de la Delegación de Deportes de Baena, Coordinador Comarcal de la Zona Deportiva Subbética o Presidente de la Federación Andaluza Bádminton y de la Federación Española, una labor que ha dejado su huella en la historia del deporte baenense.—Creo que desde temprana edad, ya que con diez años ya hacía mis pinitos en la calle con los amigos y compañeros. El balón, del tipo que fuera, ya era mi juguete preferido.—Mi carrera deportiva en práctica creo que ha sido toda satisfactoria, ya que al haber practicado diferentes deportes de forma federada, ya sea el fútbol, el balonmano e incluso el baloncesto, me han hecho disfrutar cada momento. El haber tenido la suerte, que creo no mucha gente ha tenido, de llegar a formar parte y participar con la Selección Cordobesa de futbol en dos ocasiones, una siendo juvenil aún y otra ya en categoría senior (Torneo ABC en Lora del Rio). También he formado parte de la Selección Cordobesa de Balonmano (Campeona de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla), habiendo disputado una fase final del Campeonato de España de Selecciones Provinciales celebrado en Barcelona. Y también tuve la suerte de haber jugado a Baloncesto a nivel federado y participando en la 1ª Andaluza, donde el equipo de Baena (ABASA) junto al C.B. Figueroa de Córdoba éramos los dos únicos representantes cordobeses en esta categoría.—Cuando te gusta y eres un enamorado del deporte, cuando crees que no se te da nada mal, cuando tus entrenadores cuentan contigo y te valoran en su justa medida, es complicado decidirte por solo uno. También era una época donde los jóvenes practicábamos todos, nuestros profesores intentaban enseñarnos todas las modalidades deportivas y las competiciones permitían el participar en diferentes deportes y creo que de ahí el que con el tiempo, viendo que podía, pues no me decidiera por ninguno en concreto y creo que fue una maravillosa experiencia.—Como bien dices es complicado quedarse con uno solo. Está claro que el fútbol y el balonmano han sido los deportes que más me han aportado, me han sumado y han conseguido que hoy mis valores como persona me hayan ayudado en el desarrollo de mi vida personal y laboral. Hay una gran cantidad de amigos y compañeros que han pasado por mi vida y que a día de hoy aún perduran, tanto en Baena como en muchos municipios de esta provincia de Córdoba.—En la gestión deportiva municipal son muchos los logros. Han sido muchos años en los cuales el deporte municipal estaba inventándose y reinventándose. Eran los años donde crecían las instalaciones deportivas municipales, que hasta el momento eran muy escasas. Eran los años en los que teníamos que formarnos permanentemente para no quedar descolgados de las políticas deportivas municipales. Así que el logro ha sido haber diseñado un modelo deportivo, un modelo de gestión, dar valor a la práctica deportiva, etc., sumado a la innumerable organización de eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional y también con alguno de carácter Internacional.—Durante mis años al frente de la Dirección de la Delegación de Deportes tenía claro que el deporte de competición tenía que ir por el ámbito privado con la colaboración de lo público. Comencé la iniciativa de crear o motivar la creación de clubes deportivos. De ahí nació el Club Natación Baena, el Baloncesto Federado (ABASA), el Balonmano (A.D. Baenense) con equipos en todos las categorías. Realizamos alguna concentración de Alevines, Infantiles y Cadetes en Baena con unos magníficos resultados. Conseguí también formar y llevar un equipo de Tenis Cadete y, por último, puse en marcha el Club Agrupación Deportiva Baenense de Futbol Sala, y tuvimos equipos en todas las categorías y con buenos resultados.—Mis cargos al frente de la gestión deportiva, o mis cargos como Directivo en el Deporte Federado han sido muy distintos y con diferentes responsabilidades, todas ellas creo que de una forma u otra han ayudado o colaborado con mi pueblo. Está claro que como Director de la Delegación de Deportes, cumpliendo con mi obligación y responsabilidad por ser empleado público creo que ha sido importante, pero eso será la gente la que pueda valorarlo ahora o con el paso del tiempo. A nivel de directivo, puede que también haya tenido alguna repercusión en positivo mi paso como presidente de diferentes clubes locales y disciplinas deportivas diferentes.—Muy buena pregunta que no me atrevo a contestar. Creo que seguramente algo habrá quedado, pero eso será la gente de Baena la que lo diga o piense. Creo que sobre todo será la gente del deporte la que pueda saber u opinar de mejor manera. Pero sí puedo afirmar que me siento orgulloso de todo aquello que he hecho por y para el deporte de Baena, en todos sus apartados, en la práctica, en la gestión, en la promoción y en la dirección.—He alcanzado muchas, quizás más de las que yo mismo pueda imaginar porque no mucha gente puede presumir de haber jugado y destacado en dos deportes como son el balonmano y fútbol, y en las dos modalidades haber formado parte de su Selección Provincial. Pero una meta sí reconozco que se me ha quedado atrás, y que hubo alguien que no me dejó llevarla a cabo. Me hubiera gustado colaborar y participar en la gestión deportiva municipal futura de la Delegación de Deportes de Baena, pero desgraciadamente evitó que sumara y aportara en equipo. No obstante, el tiempo pasa y lógicamente deseo lo mejor en la nueva andadura.